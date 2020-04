Spekulationerne har været mange, men nu er meldingen officiel.

Årets udgave af verdens største cykelløb Tour de France skal køres fra 29. august - 20. september.

Sådan lyder meldingen fra Det International Cykelforbund, UCI. Det fremgår af en meddelelse på unionens hjemmeside.

»Først havde vi tænkt på at udsætte løbet til start august, og vi har aldrig overvejet at gennemføre løbet i juli, men efter professor Xavier Bigards (cheflæge hos UCI) anvisninger, besluttede vi at udsætte løbet så meget som muligt,« forklarer Tour de France-løbsdirektør Christian Prudhomme.

»Det var essentielt, at rytterne har to måneder inden Tour-start: En god måned, hvor de kan træne, og derefter nogle uger med mindst et vigtigt løb.«

Ifølge UCI er det endvidere essentielt at afholde begivenheden under de bedst mulige forudsætninger »grundet dens centrale plads i cykelsportens økonomi og eksponering, især for holdene som drager fordel af den usammenlignelige synlighed.«

Dermed bliver Tour de France anno 2020 den seneste i løbets historie, der strækker sig over mere end 100 år. Det bliver også første gang siden Anden Verdenskrig, at cykelløbet ikke afholdet i juli.

Mandag blev det slået fast med syvtommer søm, at løbet ikke kunne afholdes til tiden, da præsident Emmanuel Macron forbød større events og begivenheder indtil midten af juli.

Udsættelsen af løbet får umiddelbart ikke den store indvirkning på ruten, selvom små justeringer kan forekomme, hvis det bliver nødvendigt. Men i udgangspunktet forbliver start- og målbyer de samme.

På trods af de nye datoer bliver verdensmesterskabet i cykling fortsat afholdt fra 20.-27. september, hvilket betyder, at de to begivenheder overlapper med en dag. Det kan blive en større hovedpine at få det til at gå op for ryttere, der går efter sejren i begge løb.

UCI melder også, at Giro d'Italia skemalægges efter VM, og at sæsonens sidste grand tour, Vuelta a España, skal køres efter det italienske etapeløb.

Cykelsportens største endagsløb, de såkaldte Monumenter (Milano-Sanremo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt), bliver ifølge UCI også afholdt. Datoerne er dog ikke fastlagt endnu.