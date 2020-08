Tour de France kommer først til Danmark i 2022. Det bekræfter løbsarrangørerne i en pressemeddelelse.

Tourstarten kommer dermed først til at finde sted 1.-3. juli i 2022 i stedet for næste sommer.

»Jeg er glad for, at det er lykkedes at sikre en dansk tourstart i 2022. Vi er mange, der har glædet os til at få Tour de France til Danmark næste år, og nu må vi desværre vente lidt længere. Til gengæld kan danskerne se frem til et endnu større brag af en gul folkefest i 2022, når tourstarten ikke bliver klemt af EM og OL, og vi forhåbentlig har fået coronaen på større afstand.«



»Jeg vil gerne takke alle parter, ikke mindst erhvervsministeren og A.S.O. og Christian Prudhomme for at være med til at finde en fælles, god løsning,« siger bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen Denmark og overborgmester i København, Frank Jensen (S).

Grunden til flytningen kommer, efter at Tour de France 2021 er blevet rykket en uge frem på grund af udskyldelsen af OL i Tokyo, og det ville blandt andet betyde, at man ville komme på kant med EM i fodbold, der også afvikles i København.

»Tourstart i sommeren 2022 er den bedste løsning under disse særlige omstændigheder. Under etaperne kommer vi til at vise Danmark frem på smukkeste vis for hele verden og får samtidig skabt den helt rigtige synlighed for dansk erhvervsliv og turisme. Det bliver en kæmpe dansk begivenhed i 2022,« siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Dog er alt endnu ikke faldet på plads. Der skal udarbejdes en formel aftale med A.S.O, der er løbsorganisationen bag Tour de France.

Desuden skal planen godkendes af byrådene i de otte kommuner, Tour de France kører igennem i Danmark samt den danske stat.



I skrivende stund forventer man ikke, at der vil blive ændret på den oprindelige løbsplan på de tre etaper, der skal finde sted i Danmark.

Nu i 2022.