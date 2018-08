Den danske cykelrytter Michael Valgren skifter efter denne sæson til Team Dimension Data.

Michael Valgren, der lige nu kører for Astana, skifter på en to-årig kontrakt til holdet, der har base i Sydafrika.

Det skriver Team Dimension Data på sin hjemmeside.

Efter en kanon sæson for Astana har Michael Valgren kørt sig selv i stilling til kontrakter hos de fleste professionelle hold i cykelverden. Under Tour de France udtrykte Michael Valgren selv over for B.T., at der i hvert fald var masser af interesse.

Team Dimension Data har været nævnt som en af de helt store bejlere til thyboen.

Valgren på 15. etape af Tour de France 2018. Foto: BENOIT TESSIER

»Jeg er ekstremt spændt på at køre for Team Dimension Data for Qhubeka. Det er en stor mulighed for mig for at komme til et hold, der virkelig gerne vil arbejde på deres klassiker-hold. Jeg ser frem til at arbejde sammen med drengene på holdet, og jeg ser en stor fremtid for mig her,« siger Michael Valgren til holdets hjemmeside.

I denne sæson har Michael Valgren for alvor fået sit helt store gennembrud. Den 26-årige dansker har sejret i endagsløbene Omloop Het Niuewsblad og Amstel Gold Race, mens han fik en fjerdeplads i monumentet Flandern Rundt.

Under dette års Tour de France var Valgren også en medvirkende faktor til, at Magnus Cort sikrede sig en etapesejr, efter de to Astana-ryttere sad sammen i det afgørende udbrud på 15. etape.

Valgren fik også en 7. plads på 16. etape af dette års Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER

På Team Dimension Data bliver Michael Valgren holdkammarter med ryttere som (hvis de fortsætter på holdet) Edvald Boasson Hagen, Louis Meintjes og Mark Cavendish, hvoraf sidstenævnte 'officielt' meldte sig ind i danskerens fanklub.

