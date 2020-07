Den tidligere Tour de France-vinder Chris Froome stopper hos det britiske cykelhold Team Ineos efter sæsonen.

'Team Ineos bekræfter, at vi ikke vil forny Chris Froomes kontrakt, så efter 10 fantastiske år, bliver i år Chris' sidste sæson,' skriver storholdet på Twitter.

Chris Froome har vundet Tour de France fire gange samt Vuelta a España og Giro d'Italia en gang.

Froome skal køre sommerens Tour de France for Team Ineos, hvor han vil forsøge at vinde verdens største cykelløb for femte gang.

Team INEOS confirms we will not be renewing @chrisfroome’s contract - so after 10 great years this season will be Chris’s last with the team. — Team INEOS (@TeamINEOS) July 9, 2020

Tour de France-vinderen siger i en pressemeddelelse, at han altid vil gemme på de gode minder fra Ineos-tiden.

»Det har været et fænomenalt årit hos Team Ineos. Vi har opnået så meget sammen, og jeg vil altid gemme på minderne. Jeg ser med spænding frem til nye udfordringer, når jeg påbegynder et nyt kapitel i min karriere, men lige nu er mit fokus at vinde Tour de France for femte gang med Team Ineos,« lyder det fra Chris Froome.

Cycling News skriver, at den britiske cykelrytter allerede har skrevet under med et nyt hold.

Det er Israel Start-Up Nation, der har sikret sig Froomes underskrift. Der skulle være tale om en længerevarende kontrakt. Det kan betyde, at han bliver holdkammerat med Mads Würtz, der ligeledes kører på holdet.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om Chris Froome tager nogle folk fra Ineos-tiden med sig.