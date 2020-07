Cykelrytteren Chris Froome fortsætter næste år karrieren hos Israel Start-Up Nation.

Det oplyser World Tour-mandskabet på sin hjemmeside en time efter, at Team Ineos offentliggjorde, at den firedobbelte Tour de France-vinder ikke forlænger sin kontrakt med storholdet, når den udløber ved årsskiftet.

Dermed bliver den 35-årige brite fra næste sæson holdkammerater med blandt andre danske Mads Würtz Schmidt og den tyske sprinter André Greipel, præcis som rygterne har gået på.

Froome har således underskrevet en langvarig kontrakt med sit nye hold, hvor planen er, at han skal køre for dem i resten af sin karriere, lyder det.

Welcome to our family, CHRIS FROOME!

ברוך הבא , כריס

Full statement : https://t.co/kXkZy3Uogq pic.twitter.com/eUKlwdWpdG — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) July 9, 2020

Og teamets holdejer Sylvan Adam er begejstret for, at holdet nu råder over en superstjerne i Froome, som får lov til at jagte flere Tour-triumfer iført den hvide og lyseblå trikot.

»Chris er den bedste rytter fra sin generation, og han skal lede vores hold ved Tour de France. Vi håber, at vi kan skrive historie sammen med flere Tour de France- og Grand Tour-sejre til Chris - sejre, der vil kunne bringe Chris i betragtning til at være en af tidernes bedste ryttere,« siger han.

Israel Start-Up Nation fra Israel har eksisteret siden 2015, men blev først en del af World Touren i år, efter de overtog licensen fra Katusha-Alpecin.

Som konsekvens af det forestående skifte lakker ti års samarbejde mellem Ineos og den firedobbelte Tour de France-vinder mod enden. Froome kørte således også for Ineos, da holdet var kendt som Team Sky.

Hos Team Ineos lyder det, at udmeldingen kommer et halvt år i forvejen, da man vil sikre, at spekulationer omkring stjernens fremtid ikke tager for meget opmærksomhed.

Hovedpersonen selv påpeger desuden, at han agter at gå efter den samlede sejr i verdens største cykelløb, der begynder i slutningen af august.

»Det har været et fænomenalt årti med holdet. Vi har opnået meget sammen, og jeg vil altid værdsætte de minder højt. Jeg ser frem til nye udfordringer i den næste fase af min i karriere, men i mellemtiden er mit fokus at vinde mit femte Tour de France med Ineos,« siger Froome.

Chris Froome vandt Tour de France i 2013, 2015, 2016, og 2017.

Sidste år var det et grimt styrt, der forhindrede ham i at forsøge at vinde løbet for femte gang. I stedet var det holdkammerat Egan Bernal, der løb med sejren.

Briten har også vundet Vuelta a Espana i henholdsvis 2011 og 2017 og en samlet Giro d'Italia-sejr i 2018.

Årets Tour de France afvikles fra 29. august til 20. september.