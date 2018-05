Det var ved at gå grueligt galt for den danske sportsdirektør Lars Michaelsen fra stjerneholdet Astana i cykelløbet Tour de Yorkshire.

I den fjerde og sidste etape i etapeløbet, som blev kørt i Yorkshire i England i går, hvor danskerholdet Astana deltog, var den ledsagebil, som Lars Michaelsen kørte, ved at køre en official ned i fuld fart i et sving.

I et videokip fra episoden, som er filmet af en tilskuer, ser man feltet komme bragende i fuld fart gennem svinget. I svinget er der et helleanlæg, som en official i gul vest advarer mod ved at stå og vifte med et gult flag fra side til side, så rytterne bliver opmærksomme på faren.

Men det overser Astana-bilen, som kommer kørende med de øvrige holds ledsagebiler efter feltet, fuldstændig. Således brager bilen med Michaelsen i ind i de to vejskilte på helleanlægget, og det er kun i absolut sidste øjeblik, at den frivillige official, Phillip Sullivan, når at springe for livet.

Se videoen herunder, som blev optaget af tilskueren Nathan Currie:

Team Astana car crash #TDY2018 #TourDeYorkshire2018 pic.twitter.com/l3ZUr4Ipfz — Nathan Currie (@nathlukecurrie) May 6, 2018

Han lagde efterfølgende også dette billede op af vejskiltet:

Too which ever car driver just smashed into the street sign in the #TourDeYorkshire2018 I've got a piece of your car here. The steward you almost killed is fine by the way! pic.twitter.com/vW4uVo6wF6 — Nathan Currie (@nathlukecurrie) May 6, 2018

»Først og fremmest vil jeg gerne undskylde for den kollission, jeg havde med vejskiltene, da jeg kørte i ledsagebilen. Vi har også undskyldt over for løbsorganisationen A.S.O og den involverede frivillige,« lyder det fra Michaelsen i en meddelelse på Astanas hjemmeside.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Michaelsen.

Ifølge Daily Mail slap Phillip Sullivan fra skader, selv om han var noget rystet over episoden.

Sportsligt havde Lars Michaelsen og Astana-mandskabet mere succes i Tour de Yorkshire på cyklerne, end de havde i sportsdirektørbilen. Således var holdets danske komet, Magnus Cort, med helt fremme i kampen om den samlede sejr i løbet.

Han startede sidste etape iført løbets førertrøje efter at have vundet 2. etape. Cort måtte dog slippe førerfeltet sidst på etapen og gled helt ud af det samlede top-klassement.