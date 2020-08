Da Jakob Fuglsang foretog et kraftfuldt angreb på den sidste stigning i lørdagens Lombardiet Rundt, var det ikke bare George Bennet (Jumbo-Visma), han satte på plads.

Med triumfen i det italienske monument har den danske stjerne nu overhalet alle andre ryttere på Det Internationale Cykelforbunds (UCI) verdensrangliste for endagsløb.

Det meddeler UCI, som ugentligt opdaterer listen, der er baseret på resultater i det seneste år. På den samlede verdensrangliste er Fuglsang toer efter Primož Roglič.

Sejren ved Lombardiet Rundt indbragte Jakob Fuglsang (Astana) 500 point på den prestigefulde rangliste, og dermed henviser han Greg Van Avermaet (CCC Team) og Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) til anden- og tredjepladsen.

Jakob Fuglsang kører i ensom majestæt over målstregen som vinder ved lørdagens Lombardiet Rundt.

Det var i 2019-sæsonen, at Jakob Fuglsang for alvor slog sit navn fast som en af verdens bedste endagsryttere med sejren i Liége-Bastogne-Liége og topplaceringer i Amstel Gold Race og La Fléche Wallone.

Men det bliver ikke til nye triumfer i Ardennerklassikerne i den komprimerede 2020-sæson. I stedet er det store mål oktobers Giro d'Italia, som overlapper endagsløbene i Holland og Belgien.

Danskeren er ellers ofte blevet skudt i (cykel)skoene, at han bør droppe sit store fokus på grand tours og i stedet bygge videre på sin succes i endagsløb.

»Jeg kunne godt vælge at skippe grand tours og satse udelukkende på endagsløb og etapeløb på en uge, men jeg synes egentlig ikke, at det ene udelukket det andet. På en normal sæson bliver der jo ikke kørt andre løb, mens der bliver kørt Giroen eller Touren.«

Under Tour de France bliver Jakob Fuglsang B.T.s ekspert.

»Planen fra i år var egentlig at satse på de her klassikere i Ardennerne inden Giroen. At kalenderen så har betydet, at Giroen i år ligger oven i Ardennerklassikerne, det er så, hvad det er,« forklarede Jakob Fuglsang, da B.T. mødte danskeren inden sæsongenstarten.

Den danske Astana-stjerne har genstartet 2020-sæsonen i absolut topform. I Strade Bianche blev han nummer fem, og en uge før triumfen i Lombardiet Rundt sikrede Jakob Fuglsang en samlet andenplads i Polen Rundt.

Nu venter en løbspause, inden fundamentet til Giro d'Italia-formen skal bygges ved Tirreno-Adriatico i begyndelsen af september.