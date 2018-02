Cykelholdet Astana er i fare for at dreje nøglen om, efter hovedsponsoren ikke har betalt for sponsoratet.

Holdet, der har danskerne Jakob Fuglsang, Magnus Cort, Jesper Hansen og Michael Valgren på kontrakt, lider af økonomiske problemer.

Holdets hovedsponsor har således ikke betalt for sit sponsorat.

Det siger general manager Alexandre Vinokourov til det kasakhisk medie Vesti ifølge TV 2.

»Vi bruger opsparingen til at komme til løb, men rytterne får ikke deres løn. Omkostningerne er presserende - enhver udsættelse af finansiering vil simpelthen stoppe holdets arbejde forud for de vigtigste løb i sæsonen.«

»Det vil føre til en lukning af projektet efter 13 år, siger Vinokourov.«

Magnus Cort skriver i en sms til TV2, at han er orienteret om "nogle tekniske problemer", men at han indtil videre har fået den løn, som han har haft krav på.

/ritzau/