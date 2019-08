Der blev gjort alt, hvad der kunne gøres, da en 61-årig mand søndag formiddag kollapsede under et motionscykelløb i Odsherred.

Manden døde desværre, efter at både samaritter og ambulancefolk havde forsøgt at redde mandens liv.

»Der kommer en større samling ryttere op på toppen af bakken ved Åsevangsvej, og pludselig vælter han ud til siden og flatliner fuldstændig,« fortæller Morten Press, der var øjenvidne til hændelsen og ringede efter ambulancen.

»Jeg ringer 112, mens vi løber derhen, og der bliver givet hjertemassage, men han reagerer ikke,« siger Morten Press til B.T.

Det var under motionscykelløbet Geopark Bjerg Grand Prix, at manden sammen med sin kone cyklede løbet, og han fik et ildebefindende, mens konen blot kunne se til.

»Hans kone fik super fin støtte af venner og andre tilskuere, men det var selvfølgelig en meget svær situation,« siger Morten Press.

Morten Press fortæller, at han ringede efter ambulancen klokken 9.11, og ni minutter senere var de fremme.

»Det dygtige personale forsøgte i en time med hjertestartere at genoplive ham, men til sidst måtte de opgive.«

Det var sn.dk, der tidligere i dag kunne fortælle, om den tragiske hændelse under løbet.

Den 61-årige mand så ifølge øjenvidnet umiddelbart ud til at være i fin fysisk form, men deltagerne i løbet havde nok undervurderet hårdheden af ruten.

»Jeg havde indtryk, at mange manglede vand. De havde måske undervurderet, hvor hård ruten var,« fortæller Morten Press.

Løbet i Odsherred blev alligevel kørt færdig og sluttede cirka klokken 15.