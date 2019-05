I 2019 bliver fokus ikke Tour de France for Bjarne Riis.

Sådan lyder meldingen fra manden, der fremover skal være cykelekspert hos Discovery frem for TV2 Sport.

»Jeg ved ikke 100 pct. endnu, hvad jeg skal dække. I hvert fald Vueltaen, og så kommer der nogle andre arrangementer, men ikke rigtig Tour de France. Måske nogle få dage, men det er ikke primært Touren,« fortæller Bjarne Riis.

Er der nogen grund til det?

»Det er deres setup og det, jeg selv ønsker. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at holde lidt sommerferie med familien i år.«

Bjarne Riis skal også være med til at dække Giro d'Italia på Eurosport, som allerede skydes i gang på lørdag.

»Jeg skal ned og dække Giro'en en håndfuld dage, men det bliver primært hjemme fra studiet,« siger Bjarne Riis, der er hentet ind i en rolle, hvor han kommer til at fylde mere, end han gjorde hos TV2 Sport.

»Discovery har et rigtig godt setup, som det kunne være spændende at være en del af. Her kan jeg prøve at være lidt mere på, end jeg har været førhen.«

Bjarne Riis' aftale med Discovery betyder ikke, at det er et endeligt farvel til TV2 Sport. »Man ved aldrig, hvad der sker i livet,« siger Bjarne Riis. Foto: Nils Meilvang Vis mere Bjarne Riis' aftale med Discovery betyder ikke, at det er et endeligt farvel til TV2 Sport. »Man ved aldrig, hvad der sker i livet,« siger Bjarne Riis. Foto: Nils Meilvang

Ifølge den tidligere rytter får han muligvis også mere lov til at sætte lidt præg på udsendelserne, han vil være en del af. Riis' skifte til Discovery betyder dog ikke, at det er et endegyldigt farvel med TV2 Sport.

»Man ved aldrig, hvad der sker i livet. Vi har haft en god snak (med TV2 Sport, red.), hvor jeg fortalte dem, at jeg prøver noget andet. Det må tiden vise. Lige nu har jeg lavet en aftale med Discovery, og det giver sig selv. Så kan jeg ikke lave Tour de France på TV2 samtidig,« siger Bjarne Riis.

Han har i de senere år kæmpet for at stable et nyt stærkt cykelhold på benene, der kan konkurrere i de allerstørste løb, men hans nye rolle betyder ikke, at han tilsidesætter projektet.

»Nej, jeg sætter det ikke til siden. Men vi er efterhånden ved at have en god organisation og et godt setup, hvor det ikke kræver så meget af mig, selvom jeg er stadig involveret. Jeg arbejder stadigvæk på forskellige koncepter, som jeg af gode grunde stadigvæk følger med i,« fortæller Bjarne Riis.