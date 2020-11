Danskerholdet Team NTT øjner en pludselig redning i sidste øjeblik.

Hovedsponsoren, NTT, har ellers smækket kassen i – præcis som rigmanden Lars Seier Christensen – og holdets stjerner har fået at vide, at de frit kan se sig om efter et nyt mandskab.

Men nu kommer holdejer Douglas Ryder med godt nyt:

»Jeg tror, at vi i de nærmeste dage kan præsentere en plan, der rækker ind i 2021,« sagde sydafrikaneren i dag via et virtuelt pressemøde.

Douglas Ryder, ejeren af Team NTT, og hans danske team manager, Bjarne Riis. København, januar 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Tiden er den store modstander for cykelholdet, der blandt andre har Bjarne Riis og Lars Michaelsen i den sportslige ledelse og Michael Valgren som en af de bærende kræfter på vejen.

I dag præsenterer UCI en liste over de bekræftede World Tour-mandskaber for næste sæson. Her optræder Team NTT ikke, da finansieringen og godkendelser for den kommende sæson ikke er på plads.

Men Douglas Ryder er altså overbevist om, at holdet på den ene eller anden måde vil sikre sig overlevelsen.

»Det har været et godt år på cyklen. Men desværre har det ikke været så godt i forhold til at sikre en sponsor for fremtiden, men vi er ved at samle det puslespil nu,« siger Douglas Ryder.

Danske Michael Valgren er en af profilerne på Team NTT – så længe det varer. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Spørgsmålet er nu, hvordan Bjarne Riis passer ind i dette puslespil. Danskeren blev ikke nævnt på dagens pressemøde.

I januar blev herningenseren præsenteret som ny sportslig leder på holdet, og det var samtidig planen, at han sammen med Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen skulle overtage 30 procent af teamet.

Samtidig gik jagten ind på danske sponsorerer frem mod den danske Tour de France-start, der er udskudt til 2021.

Men det er ikke lykkedes at finde danske investorer, og samtidig er det delvise opkøb af holdet ikke blevet gennemført.

Kilder tæt på Team NTT forklarede i september til B.T., at Douglas Ryder er skuffet og forbløffet over, at det mod forventning ikke er lykkedes det danske islæt at bringe nye sponsorer til holdet.

B.T. arbejder på en opfølgende kommentar fra Douglas Ryder og Bjarne Riis.