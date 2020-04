Tour de France, der blev udskudt til slutningen af august, kan blive ramt af de nyeste franske coronatiltag.

Tour de France bliver ikke aflyst eller udskudt yderligere i denne omgang trods den franske regerings seneste tiltag mod coronavirus.

Det slår en talskvinde fra det franske sportsministerium fast over for nyhedsbureauet AFP.

- Det er for tidligt at sige, men for nuværende medfører det ikke en udskydelse eller aflysning af Touren. Men det kan få betydning for antallet af tilskuere, siger hun til AFP.

Den franske regering meddelte tirsdag, at sportsbegivenheder med forsamlinger på 5000 mennesker eller flere er forbudt frem til september.

Premierminister Édouard Philippe nævnte ikke Touren specifikt - blot at tiltaget gælder alle kulturelle begivenheder og større sportsbegivenheder.

Det kan betyde, at Tour-arrangørerne er nødt til at begrænse antallet af tilskuere.

Normalt er der titusindvis af tilskuere til Tourens Grand Depart. Men det kan ikke lade sig gøre, som det ser ud nu.

De første tre dage af årets Tour køres 29., 30. og 31. august, hvor forsamlingsforbuddet fortsat gælder.

Det vil ikke være i løbets ånd at begrænse antallet af tilskuere, da Touren plejer at skilte med at være for alle uden undtagelse.

Touren er tidligere blevet udskudt, så løbet nu står til at begynde 29. august og vare til 20. september.

Før skulle Touren være startet 27. juni i Nice med slutdato 19. juli, men nu er starten skubbet til slutningen af august.

Over 166.000 mennesker er smittet med coronavirus i Frankrig, hvor 23.293 indtil videre døde.

/ritzau/