Du har netop kæmpet dig igennem 200 kilometer på cyklen, hvor sved og spyt er fløjet rundt i feltet, men du må ikke kramme din holdkammerat, hvis personen kører først over målstregen.

Sådan lyder seneste forbud fra den internationale cykelunion (UCI), der på grund af frygten for coronavirus vil forbyde professionelle cykelryttere at kramme sine holdkammerater under løbene.

Og det er et tiltag, der vækker opsigt i cykelverdenen.

»Det er symbolpolitik i en coronatid. Jeg kan godt forstå, at UCI gør noget for at signalere noget udadtil, men det er lidt åndssvagt og virker unaturligt, at man ikke må røre hinanden,« siger Deceuninck-Quick-Steps sportsdirektør Brian Holm til B.T.

58-årige Brian Holm. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere 58-årige Brian Holm. Foto: Thomas Lekfeldt

Den seneste tid har UCI indført flere forbud, som har skabt stor utilfredshed blandt professionelle cykelryttere, og derfor kommer 'krammeforbuddet' da heller ikke som en stor overraskelse for Brian Holm:

»Rytterne skal efterhånden være glade for bare at kunne får lov til at køre cykelløb, tror jeg.«

En af de ryttere, der nu ikke må falde i armene på sine holdkammerater, hvis en etapesejr kommer i hus, er danske Magnus Cort.

Han har ikke meget tilovers for det nye forbud.

Danske Magnus Cort. Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Danske Magnus Cort. Foto: OSCAR DEL POZO

»Det er jo fjollet. Det eneste, som UCI ikke fokuserer på, er at planlægge nogle ruter, der er mindre farlige for os ryttere,« skriver den 28-årige EF Education-rytter i en sms til B.T.

Netop den problemstilling, at cykelunionen ikke har mere fokus på rytternes ve og vel, er noget, som Brian Holm kan nikke genkendende til:

»Vi må godt køre nedad med 120 i timen, hvor folk kan risikere at slå sig selv ihjel. Det er der ikke nogen, der har noget imod. Ingen tager ansvaret for det. Men at kramme hinanden, det skal vi åbenbart forbyde.«

I forbindelse med cykelløb befinder rytterne sig inde i en 'boble', hvor de coronatestes og holdes væk fra tilskuere.

De skal desuden stadig holde afstand til fans samt bære mundbind i forbindelse med start- og målområdet.