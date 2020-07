København spiller højt spil og står fast: Datoerne for den danske Tour de France-start i 2021 er ikke til forhandling.

I et brev fra Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), til Tour de France-boss Christian Prudhomme afviser danskerne ASOs forslag om at fremrykke Tour-starten med en uge.

'På vegne af partnere for den danske Grand Départ må jeg informere dig om, at det ikke er en realistisk løsning at rykke datoerne for Grand Départ med en uge,' skriver Frank Jensen i brevet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Verdens vigtigste cykelløb ønsker at fremrykke 2021-udgaven fra 2. juli til 25. juni, da datoerne lige nu overlapper med OL i Tokyo, som er udskudt et år på grund af corona-pandemien.

Danske Jakob Fuglsang er blandt de store stjerner, der efter planen gæster Danmark ved næste års Tour de France – den nordligste Grand Départ i historien.

Men at fremrykke Tour-starten skaber et anderledes og mere lokalt kalender-sammenstød - her er København værtsby for EM i fodbold, hvor der skal spilles fire kampe i København kampe mellem 12. og 28. juni 2021.

'At placere Grand Départ imellem Euro 2020-kampene vil betyde store ændringer for ruten i København, da det ikke længere vil være muligt at passere centrale dele af byens centrum,' forklarer Frank Jensen om første etape, hvor rytterne eksempelvis skal køre forbi Rådhuspladsen, over Dronning Louises Bro og forbi Den Lille Havfrue.

'At ændre datoen vil lede til uoverkommelige juridiske knuder mellem København som by, Dansk Boldspil-Union og Uefa (det europæiske fodboldforbund, red.),' fortsætter han

Tidligere har B.T. kunnet fortælle om de mange udfordringer, som København får ved at afholde både EM og Tour de France-starten i 2021 blandt andet på grund af synlighed og kommercielle rettigheder.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme, Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) ved pressemødet om Tour de France i København i februar 2019.

Den besværlige knast så ud til at være løst med de oprindelige datoer, men ifølge brevet vil det faktisk være ligefrem umuligt at få det til at passe med de datoer, Tour de France nu ønsker.

Ud over den første etape i landets hovedstad skal der køres to yderlige etaper i Danmark. Her er der også problemer med de nye datoer.

Eksempelvis vil man med en fremrykning ikke kunne vise verden aktiviteterne i forbindelse med Roskilde Festival 2021 og de udskudte Genforenings-fejringer, forklarer Frank Jensen i brevet.

Foruden ruten er der også problemer med synligheden af to de to enorme sportsbegivenheder samtidig. At rykke Tour de France-starten i en uge kolliderer med, at centrale steder i København som Rådhuspladsen vil være 'pyntet' i EM-farver, når verdens største cykelløb skal begynde.

DBU's formand, Jesper Møller, Københavns overborgmester, Frank Jensen og formand for Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard, da DBU og Danmarks Grand Depart i maj nåede til enighed om de juridiske knaster ved at afholde EM og Tour de France samme sommer i København.

Derudover forklarer Frank Jensen i brevet, at der også vil opstå problemer med forskellige faciliteter. Det lader ikke til, at København som by vil kunne stille nok hotelkapacitet til rådighed, ligesom det bliver ekstremt vanskeligt at sørge for ordentlige forhold for publikum og trafik i byen, hvis begge begivenheder ligger oveni hinanden.

For fan-områderne, som vil ligge meget tæt op ad hinanden, bliver det også et problem, ligesom det bliver det for området, hvor holdpræsentationen skal finde sted. Den vil nemlig ikke være ledig en uge før.

Overlapningen af de to giga-events vil ifølge Frank Jensen også betyde, at Grand Départ får mindre synlighed, skriver han i brevet:

'Vi anerkender, at vi alle sammen har et ansvar for at være ekstra fleksible i disse tider. Men et Grand Depart i Danmark, der ikke kan være et udstillingsvindue for verdens bedste cykelby og cykelnation, lever ikke op til de store investeringer, der er blevet lavet af de danske partnere,' forklarer Frank Jensen.

Frank Jensen ønsker ikke at stille op til interview for uddybende kommentarer, da han er gået på ferie.

Det er nu op til ASO at løse hårdknuden, så både OL-, EM- og Tour de France-puslespillet går op.