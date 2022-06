Lyt til artiklen

Danske Michael Valgren var søndag involveret i et voldsomt styrt på 4. etape af Route d’Occitanie.

Så voldsomt, at det koster ham Tour de France.

Men det kunne være gået helt galt, skriver TV 2.

Mediet skriver, at ifølge Matti Breschel, der er sportsdirektør for EF Education-EasyPost, faldt Valgren udover en skrænt, der betød, at han måtte hentes op igen med reb.

Havde han faldet blot en meter eller to længere ned, havde det potentielt betydet, at Valgren kunne have været faldet 100 meter ned af skrænten, lyder det.

»Vores læge er hos ham nu, fordi han skal igennem røntgen og scanninger. Men han kan huske det hele og har ikke slået hovedet. Og umiddelbart har han heller ikke indre blødninger. Men det var helt sikkert et slemt styrt,« siger sportsdirektøren til mediet og fortsætter:

»Lægen mistænker, at han måske har brækket noget. Men det er kun taget ud fra styrtet i sig selv, hvor han landede ret hårdt. Det er også derfor, han bliver tjekket fra top til tå lige nu. Det er omkring ben og hofte, han har slået sig,« siger han.

Styrtet skete på den første del af etapen, der blev indledt af en nedkørsel. Og det var altså her, det gik galt.

Ifølge opdateringer fra løbet var det Taj Jones fra Israel-Premier Tech, der gjorde løbslæger opmærksom på styrtet, da han stoppede for at hjælpe Valgren. Styrtet blev ikke fanget af tv-kameraerne.

Valgren er nu på hospitalet i franske Carcassonne.