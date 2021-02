Når Mads Pedersen stiller til start ved det belgiske løb Omloop Het Nieuwsblad lørdag, bliver det med en helt særlig hjælper ved sin side.

Cykelstjernen har nemlig fået selskab af sin mangeårige ven – den 22-årige dansker Jakob Egholm – på Trek-Segafredo-holdet.

At sige at de to har et meget specielt forhold er nærmest ikke tilstrækkeligt dækkende. For det rækker langt længere end det.

»Han betyder enormt meget. Han er nærmest kommet ind som en ekstra bror. Han har hjulpet mig i mange situationer. Nu snakker jeg ikke kun cykling, men også i det hele taget. Han er utrolig gavmild og generøs. Det er meget nemt at holde af sådan et menneske,« siger Jakob Egholm, der altså skal køre sit første løb med Mads Pedersen for Trek lørdag.

Uden ham ved jeg ikke, hvor jeg havde stået. Jakob Egholm om det særlige venskab med Mads Pedersen

Egholms kontrakt med det amerikanske storhold er hans første på World Touren.

I mange år har den tidligere juniorverdensmester drømt om at få chancen blandt cykelsportens absolutte elite. I mange år har han forestillet sig, hvordan det ville være at træde ind på den scene.

Og allerede inden løbene havde det været en kæmpe oplevelse for Jakob Egholm.

»Det har taget noget tid, før det gik op for mig, at det var gået i opfyldelse. Jeg vil næsten sige, at det er større, end jeg havde forestillet mig. Faktisk har det været lidt overvældende på grund af det her store setup. Men det har været en super start.«

Jakob Egholm kørte først over stregen i Doha i 2016 og kunne dermed kalde sig for juniorverdensmester. Foto: NOUSHAD Thekkayil Vis mere Jakob Egholm kørte først over stregen i Doha i 2016 og kunne dermed kalde sig for juniorverdensmester. Foto: NOUSHAD Thekkayil

Hvis det ikke var for Mads Pedersen, var Jakob Egholm ikke været en Trek-Segafredo-rytter i dag.

Ideen om at køre på samme hold har stille og roligt spiret hos makkerparret, der har kendt hinanden i cirka 10 år, siden den spæde debut i Holbæk Cykle Ring.

Først gik det fra at træne sammen og drømme på deres egne – og hinandens vegne – til nu at være holdkammerater i cykelsportens Champions League.

»Mads er efterhånden en stor profil i sporten og en rigtig stor profil på Trek. Når han kommer med et ønske, bliver der jo lyttet,« siger Egholm om Mads Pedersens rolle i skiftet.

Blå bog: Jakob Egholm Født 27. april 1998 i Holbæk (22 år)

Hold: Trek-Segafredo (2021-?) Hagens Berman Axeon (2019-2020) Team Virtu Cycling (2018) Team Giant-Castelli (2017)

Udvalgte meritter Juniorverdensmester på landevej i Doha (2016) Nummer fire ved U23-DM på landevej (2019)

Har skrevet en kontrakt med Trek-Segafredo, der gælder året ud Kilde: Procyclingstats

»Han har i den grad hjulpet til for at få mig ind. Det har helt sikkert gjort processen nemmere. Uden ham ved jeg ikke, hvor jeg havde stået.«

Dengang i Holbæk Cykle Ring var der mange, der ihærdigt forsøgte at give Mads Pedersen kan til stregen. Men der var ikke mange, der kunne.

Og det kan Jakob Egholm heller ikke i dag. Det ved han godt. Faktisk er han nødt til at opgive sine personlige ambitioner for at køre for ham, der blev Danmarks første verdensmester på landevej hos herrernes elite.

»Jeg har haft en god snak med Jakob om, at han kom ind på holdet, og jeg har presset på for at få ham ind,« siger Mads Pedersen.

»Om at han nok er nødt til at opgive sine egne chancer for at vinde cykelløb, fordi jeg håber på, at han vil komme ind for at hjælpe mig meget. Og når man siger til et andet menneske: ‘Prøv at høre, du er nok nødt til at opgive dine drømme en lille smule for at hjælpe mig,' så skal man fanme også præstere. Så skal der laves resultater, der betaler tilbage. Det giver mig noget mere motivation.«

På den måde går forpligtelsen begge veje rundt for de to kammerater. Men det er atypisk og nærmest imod sportens ånd selv, at man som eliteudøver vælger at stille op velvidende, at man må opgive alt håb for at vinde, fordi man skal hjælpe en anden.

Den aparte rolle? Den indfinder Jakob Egholm sig fint med. Men det her er også specielt.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så er der nok ikke så mange andre, jeg kunne gøre det her for.«

Min næste drøm er at sidde i Flandern Rundt i en finale med Mads en dag. Jakob Egholm

»Mads holder jeg af som var han min familie. Så jeg bliver også glad, hvis jeg kan hjælpe ham med at gøre det godt (...) Derfor var det ikke svært at træffe den beslutning,« forklarer han og understreger, at han er glad for, at Mads Pedersen ser et potentiale i ham efter de utallige træningstimer sammen fordelt over mange år.

Alligevel erkender han, at den særlige snak har været vigtig mellem de to cykelryttere og venner.

»Det er helt klart noget, vi lige skulle snakke om. Vi har haft mange timer ude på cyklen til at se hinanden lidt i øjnene. Nogle gange kan man være lidt mere ærlig derude, når man har haft pulsen oppe.«

Samtidig giver det Egholm en ordentlig sjat motivation, at hans hjælp giver Mads Pedersen noget ekstra gejst til at gøre sit allerbedste. Og ambitionen for den nyudklækkede World Tour-rytter er at blive vigtigere og vigtigere for Mads, som tiden går.

Mads Pedersen har fået følgeskab af Jakob Egholm på Trek-Segafredo, som han har kendt i omkring 10 år. Foto: KURT DESPLENTER Vis mere Mads Pedersen har fået følgeskab af Jakob Egholm på Trek-Segafredo, som han har kendt i omkring 10 år. Foto: KURT DESPLENTER

Men lige nu er forskellen mellem de to stor, og Jakob Egholm drømmer videre.

»Han er blandt verdens bedste cykelryttere. Det er jeg ikke. Jeg kan ikke sidde i den helt dybe finale med ham endnu, men det håber jeg da at kunne en dag, det er en kæmpe drøm for mig.«

Dengang for mange år siden var drømmen for Mads Pedersen at blive World Tour-rytter, mens Jakob Egholm var en efter eget udsagn »lille ungdomsrytter, der kunne drømme med.«

Den gik så i opfyldelse, men pludselig var det Egholm, som sad i Mads Pedersens tidligere sko.

Nu er flere drømme gået i opfyldelse. Og der er næsten kun de største tilbage.

»Nu har vi drømt om at nå hertil og køre på samme hold på World Touren. Min næste drøm er at sidde i Flandern Rundt i en finale med Mads en dag.«

Vejen dertil er stadig lang. Men den starter på nogle belgiske brosten under Omloop Het Nieuwsblad lørdag d. 27. februar.