Asbjørn Kragh Andersen er håndplukket af Sunweb til en rolle som leadout-man for holdets sprintere.

København. Cykelrytteren Asbjørn Kragh Andersen får brug for spidse albuer og et koldt hoved, når han i den kommende sæson skal køre for storholdet Sunweb på øverste professionelle niveau.

Den 26-årige fynbo, der onsdag blev præsenteret på en etårig aftale, er nemlig udset til en rolle som såkaldt leadout-man og får altså ansvaret for, at holdets sprintere er placeret perfekt i spurterne.

- Vi har nogle unge, talentfulde sprintere, som vi tror på, men vi har ikke rigtig været tilfreds med vores leadout i år.

- Vi vil gerne være bedre til at positionere vores sprintertog frem mod finalerne, og det tror vi, at Asbjørn kan hjælpe med, siger Morten Bennekou, der er sportsdirektør på Sunweb.

Asbjørn Kragh Andersen rykker op på højeste niveau oven på et par sæsoner, hvor det resultatmæssigt har knebet med at leve op til det talent, han viste som ungdomsrytter.

Men for Sunweb er det ikke afgørende, om holdets nye dansker selv vinder løb.

Han er håndplukket til en særlig opgave, som eksempelvis landsmanden Michael Mørkøv har skabt sig en fin karriere på hos først Katusha og nu Quick-Step-holdet.

Ifølge Morten Bennekou har Asbjørn Kragh Andersen gode forudsætninger for at udfylde leadout-rollen, blandt andet fordi han lige som sin bror Søren besidder et mægtigt temperament.

- Det tror jeg, at der er mange, der vil skrive under på. Jeg har kendt dem, siden de var ganske unge, og de har altid haft det ry. Også ry for at gå over stregen ind imellem.

- Jeg har altid forsvaret dem og forsøgt at rette dem ind, hvis det blev for meget. Men jeg vil hellere have, at de har temperament som unge, for der er brug for det, og det er svært at tilegne sig, siger Morten Bennekou.

Foruden jobbet som leadout-man får Asbjørn Kragh Andersen efter planen også en vigtig rolle i de flamske forårsklassikere.

- Det er hårde, flade brostensløb med sidevind. Her skal han også hjælpe med at positionere vores ryttere, dog ikke nødvendigvis frem mod en målstreg, men også tidligere i løbene, forklarer Morten Bennekou.

Med Asbjørn Kragh Andersen er Sunweb oppe på tre danske ryttere til den kommende sæson. Her har også Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen kontrakt med det tyske hold.

/ritzau/