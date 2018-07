Bjarne Riis’ cykelhold har fået en ny hovedsponsor. Der er indgået en aftale med virksomheden Waoo, der udbyder internet, TV og telefoni.

Dermed skifter cykelholdet navn fra Team VIRTU Cycling til Team Waoo. Og det sker første gang, når PostNord Danmark Rundt går i gang den 1. august i Aalborg.

»Jeg er meget glad for at kunne meddele, at vi har indgået en aftale med Waoo for resten af sæsonen med start i PostNord Danmark Rundt. Waoo har gennem lidt tid været en dedikeret samarbejdspartner i forbindelse med blandt andet Chasing Cancellara powered by Waoo,« siger Bjarne Riis i en pressemeddelelse og fortsætter:

»De er tydeligvis meget motiverede for at blive en del af sporten og er fra i år også sponsor for ungdomstrøjen i PostNord Danmark Rundt. Med samarbejdet får vi en passioneret partner, der, ligesom vi, er optaget af fart, og vi er meget tilfredse med at dele vores passion for sporten med dem.«

Bjarne Riis i hjemmet i Vejle. Foto: Nils Meilvang Vis mere Bjarne Riis i hjemmet i Vejle. Foto: Nils Meilvang

Tilfredsheden er ikke kun at spore hos den tidligere cykelstjerne. Waoo administrerende direktør, Jørgen Stensgaard, er også glad for det nye partnerskab.

»Bjarne Riis’ og Virtus planer og høje ambitioner om et nyt cykelhold, som skal deltage i verdens største cykelløb, finder vi som virksomhed meget tiltalende af flere årsager. Først og fremmest er det spændende initiativ, der matcher Waoo ift. at være ambitiøs og nytænkende, som netop er nogle af vores primære drivkræfter,« siger Jørgen Stensgaard og fortsætter:

Bjarne Riis går med hunden Buddy i hjemmet i Vejle. Foto: Nils Meilvang Vis mere Bjarne Riis går med hunden Buddy i hjemmet i Vejle. Foto: Nils Meilvang

»Dernæst er cykelsporten, på samme vis som håndbold, hvor vi også er engagerede, en nationalsport, der dyrkes af og interesserer mange i den brede danske befolkning – også ude i lokalområderne. Netop her kan vi derfor nå mange af vores nuværende og potentielle kunder, og samtidig støtte op om en sport, som er et stærkt TV-produkt, vi kan levere til vores kunder.«

PostNord Danmark Rundt går i gang på onsdag med en 218 kilometer lang etape med start og mål i Aalborg.