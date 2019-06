For en uge siden afgik 18-årige Andreas Byskov Sarbo ved døden efter han havde været involveret i en trafikulykke under cykelløbet Tour de Himmelfart.

Lørdag var det tæt på igen at gå galt.

Denne gang ved et cykelløb under Pinse Cup i Laven ved Silkeborg.

»Jeg er rystet,« siger Dorte Mørck Qvortrup, der var såkaldt flagpost ved løbet, til B.T.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Hun har i et opslag på Facebook skrevet om sine oplevelser.

I dette gør hun opmærksom på, at hun troede, at man ved løbet ville se nogle hensynsfulde billister, fordi den tragiske hændelse måtte have sat sine spor.

»Det var desværre ikke tilfældet. Tre gange forsøgte billister at bryde reglerne omkring ensretning,« skriver Dorte Mørck Qvortrup og tilføjer:

»En kvinde blev så hysterisk over afspærringen, at hun råbte og skreg af en flagpost og forsøgte at påkøre ham. En ung mand ignorede også ensretning, stoppede så op ved siden af mig og råbte skældsord af mig, hvorefter han forsatte væk i høj fart. En kvinde ignorede senere alle advarsler og kørte også direkte mod feltet alt i mens hun lavede fagter og skabte sig i bilen.«

»En ældre mand i en traktor stoppede op ved en flagpost og svinede flagposten til over at han ikke måtte kører til venstre. Han var i øvrigt ligeglad med at stoppe midt på ruten, midt på vejen med en traktor. Da han endelig kørte videre stoppede han ved mig, steg ud af sin traktor og råbte mig ind i hovedet, skældte ud over manglende skitning og var virkelig grov. En kvinde stoppede midt på ruten og begyndte at tjekke sin telefon, hun blev vred da jeg bad hende kører væk.«

»Cirka 10 billister gav os fingeren da de passerede, mange stoppede og skældte ud over at de nu ikke kunne finde vej, eller kom for sent til et eller andet. De var iskolde og uden situationsfornemmelse.«

pic.twitter.com/B6uN6bCXWs — Danmarks Cykle Union (@Cykling_Danmark) 1. juni 2019

Dorte Mørck Qvortrup lægger overfor B.T. ikke skjul på, at hun er glad for at man undgik uheld.

»Alle i den danske cykelverden er dybt påvirkede af sidste uges dødsuheld, der forhåbentlig aldrig gentager sig. Men heldigvis var der også billister, der kørte hensynsfuldt,« siger hun.

Pinse Cup afsluttes mandag med løb i Randers.