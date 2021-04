Den danske cykelfest vil ingen ende tage!

Fredag var danske Mikkel Honoré første mand over stregen, da han vandt femte etape af Baskerlandet Rundt.

Det er danskerens anden sejr i 2021, men første sejr på World Touren, efter han for to uger siden vandt en etape i det italienske etapeløb Settimana Internazionale di Coppi e Bartali.

Den 24-årige dansker kørte fredag eftermiddag over stregen sammen med holdkammeraten fra Deceuninck–Quick-Step Josef Černý, men det var Honoré, der akkurat sneg sig over først, mens de begge kunne hæve armene og bryde ud i jubel.

De sidste mange kilometer af fredagens etape i Baskerlandet sad Honoré i udbrud sammen med holdkammeraten Josef Cerny og Treks Julien Bernard.

Da de tre i front ramte den sidste lille stigning et par kilometer fra mål, rykkede Honoré fra de to andre.

Bernard var tydeligt tømt for energi, så Cerny stak også fra ham og slog følge med sin danske holdkammerat helt i front, inden de sammen kunne køre over målstregen.

»Vi kørte det som om det var et endagsløb, satsede alt og formåede at komme væk i udbruddet. Jeg er meget glad for min anden sejr i år. Den er meget speciel. Specielt måden vi gjorde det på. Det gør det meget specielt for mig,« sagde Mikkel Honoré i sit vinderinterview.

Bernard trillede ind på en tredjeplads 17 sekunder efter, mens Magnus Cort spurtede sig til en niendeplads i feltets spurt yderligere 11 sekunder efter.

Da Honoré vandt sin etape i Italien for 14 dage siden, stod han lidt i skyggen af landsmanden Jonas Vingegaard fra Jumbo-Visma, som vandt to etaper og det samlede klassement.

Selv samme Vingegaard har ikke vundet en etape i Baskerlandet Rundt, men han ligger med helt fremme i den samlede stilling.

Vingegaard indtager tredjepladsen efter førende Brandon McNulty og danskerens egen holdkaptajn, Primoz Roglic.

Der er kun fem sekunder fra Vingegaard op til Roglic i klassementet, mens sloveneren har yderligere 23 sekunder op til McNulty.

Lørdag køres løbets sidste etape, som er en hård bjergetape, som utvivlsomt bliver en hård duel om den samlede sejr i løbet.

Med Honorés sejr fredag og Vingegaards ligeledes flotte kørsel fortsætter danskerne det imponerende 2021, som allerede har kastet adskillige store sejre af sig.

Så sent som i weekenden vandt Kasper Asgreen monumentet Flandern Rundt.