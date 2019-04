Emanuel Buchmann vandt kongeetapen i årets udgave af Baskerlandet Rundt og overtager løbets førertrøje.

Hvis ikke den ene kan, så kan den anden.

Sådan kan man beskrive rytterne på det tyske cykelhold Bora-Hansgrohes præstationer i dette års udgave af Baskerlandet Rundt.

Efter at Maximilian Schachmann havde vundet tre af løbets første fire etaper, var det fredag holdkammeraten Emanuel Buchmann, der var hurtigst, da World Tour-løbets kongeetape blev kørt.

Her vandt 26-årige Buchmann, ligesom han overtog løbets førertrøje fra Maximilian Schachmann. Jakob Fuglsang blev nummer fire efter at være kommet i mål sammen med Adam Yates og holdkammerat Ion Izagirre.

Danskeren springer op til løbets samlede femteplads og er 1 minut og 32 sekunder efter Emanuel Buchmann.

Dagens store spørgsmål var, om den indtil videre altdominerende Maximilian Schachmann ville kunne sidde med over de to kategori 1-stigninger, som fredagens etape bød på. Målstregen lå et stykke fra toppen på den sidste efter en mindre nedkørsel.

På den første store stigning, Ixua, begyndte tyskeren at komme i problemer, efter at de nærmeste konkurrenter og deres hold begyndte at hæve tempoet.

Men Schachmann kom over toppen med favoritgruppen. Derpå kunne han begynde at samle kræfter til afslutningen.

Imellem de to sidste stigninger fik en gruppe på tre ryttere skabt et lille hul til favoritgruppen. En af dem var Maximilian Schachmanns holdkammerat Emanuel Buchmann.

På en mindre stigning stak Buchmann så af fra de to andre. Så kunne tyskeren som den første tage hul på den afsluttende stigning, Arrate, med cirka to minutter ned til favoritgruppen.

Jakob Fuglsang var en af flere, der på vej op ad Arrate-stigningen forsøgte at stikke afsted og indhente Buchmann.

Danskeren fik skabt et hul til resten af gruppen. Kort efter fik han selskab af Adam Yates og holdkammerat Ion Izagirre.

Men Emanuel Buchmann var uden for rækkevidde, og tyskeren kunne efter et flot soloridt køre over målstregen som etapevinder.

Lidt over et minut efter kom Fuglsang-gruppen i mål.

Buchmanns holdkammerat og indehaveren af løbets førertrøje, Schachmann, måtte give slip fra favoritgruppen tidligt på den sidste stigning, men fik kæmpet sig tilbage og kom i mål lidt over to minutter efter vinderen.

Løbets sjette og sidste etape køres lørdag.

/ritzau/