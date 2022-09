Lyt til artiklen

Nu er det snart tid til, at det kan blive rigtig sjovt at følge Jonas Vingegaard i sadlen igen.

I denne uge gør han nemlig for første gang siden sommerens historiske Tour de France-triumf comeback på cyklen, da han er en del af det Jumbo-Visma-hold, der kører det kroatiske etapeløb CRO Race.

Og efter to flade etaper bliver det nu Jonas Vingegaard-tid - i hvert fald hvis vi skal tro sportsdirektør Marc Reef, der ikke er bange for at tale forventningerne til den danske cykeldarling i vejret.

»Opgaven var, at vi skulle over mållinjen i et stykke, og det lykkedes vi med - i morgen bliver det helt anderledes. Der er det klassementrytternes tur.«

Foto: BAS CZERWINSKI Vis mere Foto: BAS CZERWINSKI

»Afslutningen er meget vanskelig, så jeg forventer, at klassementsholdene er med fremme, og vi går efter at levere Jonas i en god position og vil gå efter succes med ham,« siger Marc Reef til Jumbo-Vismas hjemmeside.

Han er meget tilfreds med, hvordan Jonas Vingegaard og holdkammerat Milan Vader tager sig ud efter længere tids pause for begge.

»De er i forrygende form. Jonas viste det allerede på stigningen tirsdag, og Milan har allerede fået lov at mærke, hvordan det er et køre i feltet igen.«

»De er begge kommet igennem de første par dage, så nu går vi ivrigt de kommende etaper i møde, for der kommer der til at være mere klatring på menuen,« siger sportsdirektøren.

Efter to etaper er Jonas Vingegaard nummer 22 i det samlede klassement, som Jonathan Milan fører efter to etapesejre ud af to mulige.

Onsdagens sejr kom i en vanvittig afslutning, hvor han var 0,4 millisekunder foran nummer to Pierre Barbier, der fejlagtigt troede, at han havde vundet etapen.

Tordag venter tredje etape, når feltet kører de 157 kilometer fra Sinj til Primosten, og det skal blive særdeles spændende at følge den danske Tour-vinders færd på cyklen.