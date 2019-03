Tidligt i januar blev der taget hul på cykelsæsonen 2019 - og lørdag begyndte sæsonen for alvor.

Her blev der nemlig taget hul på de berømte og berygtede klassikere. Lørdag var det Omloop Het Niuewsblad, mens der søndag køres Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Lørdagens løb blev for alvor kendt i Danmark i 2018, da Michael Valgren tog sin første klassikersejr i netop Omloop Het Nieuwsblad.

»Jeg synes, han er rigtig godt kørende. For mig at se er hans form lige så god som sidste år,« sagde Lars Bak til B.T., der skal hjælpe Valgren i weekendens klassikere, og som B.T. snakkede med forud for lørdagens løb.

Lørdag kørte Valgren ganske anonymt, men han har endnu en chance søndag, hvor både han og Magnus Cort står som en del af favoritgruppen. Valgren døjer dog med sygdom ifølge feltet.dk, og derfor bliver søndag formentlig svær for thyboen.

Lars Bak har skiftet hold før denne sæson - ligesom Michael Valgren. De to kører nu begge for Dimension Data.

Sammen har de to ryttere netop kørt etapeløbet Volta ao Algarve. Her blev Michael Valgren samlet nummer 15, mens han blev nummer 10 på løbets anden etape, der havde en skrap, stejl afslutning.

»Sidste år på samme tidspunkt kørte han Ruta del Sol, der minder meget om Algarve, hvor han var ren hjælperytter uden at køre nogen form for finaler. Der var det ikke sådan, man tænkte, at han gik ind og vandt Niuewsblad ugen efter,« siger Lars Bak.

Tager vi danskerbrillerne på, kan vi glæde os over hele ni danskere til start i sæsonens første forårsløb:

Michael Valgren, Dimension Data

Lars Bak, Dimension Data

Magnus Cort, Astana

Matti Breschel, EF Education First

Christopher Juul-Jensen, Mitchelton-Scott

Mads Würtz Schmidt, Katusha-Alpecin

Asbjørn Kragh Andersen, Sunweb

Casper Pedersen, Sunweb

Mads Pedersen, Trek-Segafredo

Faktisk skulle der har været en dansker mere med for Team Sunweb, der havde den formstærke Søren Kragh Andersen på holdet. Han var dog blevet syg og kørte ikke lørdag.

B.T. har også taget en snak med Magnus Cort forud for weekendens forårsåbning på de belgiske landeveje.

Magnus Cort på podiet efter en etapesejr i sidste års Tour de France.

»Jeg føler mig godt kørende. Jeg er ikke kommet lige så godt i gang som sidste år, hvor det var helt fantastisk. Men jeg tror, formen er fin,« siger Cort.

Bornholmeren skal dette efter denne weekends løb i Belgien køre Paris-Nice og Milano-Sanremo, inden de resterende brostensklassikere venter. Han er dog til den ydmyge side, når snakken falder på, om der er topmålsætninger for sæsonen.

»Det er meningen, at jeg skal have sæsonens første formtop her. Jeg forventer ikke at vinde en klassiker, men jeg vil gerne være med helt fremme i top-10.« Omloop Het Nieuwsblad blev vundet af tjekkiske Zdenek Štybar.