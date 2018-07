Det er ni (!) år siden, at Nicki Sørensen som et pistolskud stak fra udbrudskammerater og kørte alene over målstregen i Vittel med et vildt ansigtsudtryk. Dermed skrev han sig ind som den 11. og foreløbigt seneste danske etapevinder i Tour de France.

For efter Sørensens triumf har der været en decideret dansk sejrsdvale i verdens hårdeste cykelløb. Men det lysner, og i år får Danmark forhåbentlig en mand eller to op på det øverste trin på sejrsskamlen.

Og det er der flere grunde til. For det første har dansk cykling ramt en gylden generation, der alene i 2018 har skovlet sejre ind. Og for det andet har den internationale cykelunion, UCI, skåret Grand Tour-holdene ned fra ni til otte ryttere. Og det har givet bedre vilkår for danskerne, mener sportsdirektør hos Tour-holdet Trek-Segafredo, Kim Andersen.

»Sprinterholdene har styret meget, og alt var blevet meget struktureret. Men det skal blive spændende at se, hvordan det bliver i år. Der er kommet en rytter mindre på holdene, og det gør det hele mere åbent. Det har vi set i andre cykelløb i år. Der er en tendens til, at udbruddene har fået bedre vilkår.«

»Så jeg tror bestemt på, at der er større chancer for, at udbrud kan køre hjem. Og jeg tror dermed også meget på, at der er gode muligheder for, at vi får en dansk etapesejr i år,« lød det fra Kim Andersen inden Tour-starten lørdag formiddag.

Hvilke danskere vil især være i spil til etapesejre?

»Vi har flere muligheder. Der er en Søren Kragh, en Michael Valgren og en Magnus Cort, der alle har evnerne til at vinde etaper i Tour de France. Og så er der selvfølgelig også Jakob Fuglsang i bjergene.«

Fakta 18 danske etapesejr - 11 danske vindere 1970: Mogens Frey, 9. etape

1983: Kim Andersen, 12. etape

1985: Jørgen V. Pedersen, 10. etape

1988: Johnny Weltz, 19. etape

1993: Jesper Skibby, 5. etape – Bjarne Riis, 7. etape

1994: Bo Hamburger, 8. etape – Bjarne Riis, 13. etape – Rolf Sørensen, 14. etape

1996: Bjarne Riis, 9. etape – Rolf Sørensen, 13. etape – Bjarne Riis,16. etape

2003: Jakob Piil, 10. etape

2005: Michael Rasmussen, 9. etape

2006: Michael Rasmussen, 16. etape

2007: Michael Rasmussen, 8. etape og 16. etape

2009: Nicki Sørensen, 12. etape

Den danske Astana-stjerne Michael Valgren har allerede flere vundet store sejre i foråret. Men selvom han i Tour de France er dedikeret til en rolle som hjælperytter for Jakob Fuglsang, har Valgren stadig ambitioner om en personlig triumf.

»Inderst inde drømmer jeg også om at kunne tage en etapesejr i Touren. Jeg ved også, at jeg får et par chancer i løbet af denne Tour, og så det er bare med at gribe dem, hvis det passer,« siger Valgren, der også har udset sig et par etaper, hvor han måske vil slå til.

»13. og 14. etape ser ret spændende ud for mig. Det er ihvertfald der, jeg har fået en fri rolle.«

Team Sunweb-rytteren Søren Kragh Andersen kører i år Tour de France for første gang, men han har allerede flere sejre på World Tour'en - senest en triumf på kongeetapen i Schweiz Rundt. Den 23-årige dansker skal i Touren dog primært hjælpe stjernerne Michael Matthews og Tom Dumoulin, men han vil intet udelukke:

»Indtil videre er jeg hjælperytter, men cykelløb er uforudsigeligt, så lad os se, hvad der sker,« fortæller Søren Kragh Andersen.

Også Magnus Cort (Astana) har i år en hjælperytter-rolle. Men han vil ikke afskrive, at han selv vil gøre krav på en etapesejr. Måske allerede på søndagens etape.

»Den er ret spændende, fordi den stiger svagt. Det er ikke noget, der ændrer på, at det bliver en massespurt med alle de sædvanlige sprintere. Men den kunne godt passe mig bedre, fordi den stiger et par procent de sidste kilometer,« siger den lynhurtige dansker.

