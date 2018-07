Jakob Fuglsang og Bjarne Riis på samme hold?

Den tanke luftede Bjarne Riis i den grad, da han til B.T. onsdag talte ud om sine planer for sit projekt om et kommende dansk WorldTour-hold. Udover målet om et hold blandt de bedste fortalte han samtidig, at han vil vinde Tour de France med Jakob Fuglsang.

På torsdagens pressemøde forud for starten på årets Tour de France satte den danske Astana-kaptajn så ord på Bjarne Riis' åbenlyse flirteri.

»Først skal der være et hold. Mig og ham alene kan ikke køre cykelløb,« grinede Fuglsang indledningsvis.

»Men det er ingen hemmelighed, at hvis han laver et hold, der har niveauet, så er det helt sikkert meget interessant. Når det er sagt, så vil jeg heller ikke lægge skjul på, at jeg er meget glad for det hold, jeg kører på nu.«

Jakob Fuglsang og resten af Tour de France-feltet træder første gang rundt i pedalerne lørdag den 7. juli, når første etape begynder på halvøen Noirmoutier-en-l'Île ved den franske vestkyst.