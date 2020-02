Den italienske cykellegende Mario Cipollini er blevet opereret i hjertet for anden gang på under et halvt år.

Sådan skriver det italienske sportsmedie La Gazzetta dello Sport.

»Operation nummer to var planlagt. Ingen grund til bekymring,« siger 52-årige Cipollini, som samtidig afslørede, at han stadig døjede med hjerteproblemer forud for operation nummer to.

Første indgreb fandt sted i oktober, og nu skulle der tjekkes op på hjertet ved endnu en operation i den italienske by Ancona.

Mario Cipollini har vundet 42 etaper i Giro d'Italia og 12 i Tour de France. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Mario Cipollini har vundet 42 etaper i Giro d'Italia og 12 i Tour de France. Foto: GIUSEPPE CACACE

I skrivende stund er Cipollini ved at komme sig, inden han forhåbentlig kan begynde at cykle igen til marts. Det håber den tidligere supersprinter i hvert fald på.

»Jeg følte mig sårbar. Men sammenlignet med folk, som er meget syge, fejler jeg ingenting. Jeg skal ændre min måde at leve på, for når alt kommer til alt, har man kun et hjerte,« forklarer han.

Operationen i oktober tog fem timer, hvor der skulle rettes op på, at hans hjertemuskel voksede rundt om corona-pulsåren, hvilket besværliggjorde blodomløbet.

Mario Cippolini indstillede cykelkarrieren i 2008 og er en af tidernes mest vindende cykelryttere. Han blev blandt andet verdensmester i 2002, ligesom han vandt 54 grand tour-etaper.