Årets Dauphiné-triumf var ekstra speciel for Jakob Fuglsang, fordi han nåede at køre i den gule trøje.

Efter søndagens samlede sejr i det franske etapeløb Critérium du Dauphiné retter Jakob Fuglsang nu blikket mod Tour de France.

- Det næste løb, jeg går efter, er også i Frankrig, og det ser jeg frem til. Jeg er på rette vej, og dette år kan blive godt.

- Det har allerede været en fantastisk sæson, og jeg håber, at det kan blive endnu bedre, siger Fuglsang i et interview på Eurosport.

Søndag skulle Astana-kaptajnen forsvare sin føring i Critérium du Dauphiné, og det lykkedes uden de store problemer.

- Alt kommer meget let til mig i år, det gør det nemmere, der er ingen stress. Hele Astana-holdet kører stærkt, og alle løfter alle, og der er en god atmosfære, siger Fuglsang.

Der var ingen alvorlige angreb på Fuglsang på den sidste stigning på søndagens 8. og sidste etape.

Adam Yates, der var danskerens nærmeste konkurrent, udgik søndag på grund af feber.

- Jeg ved ikke, hvad der skete ude på ruten. Jeg tror, det var hårdt for folk lørdag med kulden.

- I dag gjorde holdet arbejdet for mig. Det var en tur med den blå limousine, som fik mig frem til målstregen, lyder det fra Fuglsang.

Årets sejr var Fuglsangs anden i Critérium du Dauphiné, efter at han i 2017 også vandt løbet.

- Denne gang var det specielt, fordi jeg faktisk nåede at køre i den gule trøje. Men sejren i 2017 var spektakulær, fordi jeg også var i stand til at vinde to etaper.

- I år var det anderledes. Jeg er super glad for at forsvare føringen og tage sejren, siger Fuglsang.

Tættest på en etapesejr i årets løb var Fuglsang lørdag, hvor han blev nummer to.

Det var også på lørdagens etape, at han erobrede førertrøjen, som ikke blev sluppet igen.

