Efter måneders spekulationer blev det endelig officielt onsdag: Bjarne Riis er tilbage på World Touren, cykelsportens allerøverste hylde.

Virtu Cycling med Riis i spidsen overtager en tredjedel af World Tour-holdet Team NTT, der blandt andet tæller to danske ryttere (Michael Valgren og Andreas Stokbro) og ligeså mange sportsdirektører (Lars Bak og Lars Michaelsen).

Alliancen mellem de to parter vakte stor jubel hos Team NTT-boss Douglas Ryder, der ser frem til samarbejdet med Bjarne Riis, som onsdag blev offentliggjort efter... fem års diskussioner.

Samtidig afslørede den sydafrikanske holdboss, at der tidligere har været interesse i holdet fra en stor Formel 1-stjerne.

Jeg har altid set op til Bjarne, jeg beundrer det, som han har gjort Doug Ryder, Team NTT-boss

»I 2015 var Fernando Alonso også interesseret i holdet,« siger Douglas Ryder, der har stor tiltro til Riis' evne til at skabe et succesfuldt cykelhold.

Team Dimension Data, som det hed indtil årsskiftet, har haft en række svage sæsoner, og det var Ryder ikke bleg for at indrømme. Det er netop i det led, at Bjarne Riis og Virtu Cycling er hentet ind.

»Den sportslige del har altid været en udfordring og en kritisk del,« sagde Ryder.

»Jeg har ejet 100 pct. af det her hold, men jeg har aldrig haft en, der tror ligeså meget på det som mig og har været en del af det. For mig er det et stort privilegium at have en som ham involveret. Han vil skabe et af de bedste hold i verden. Virtu Cycling bringer et niveau af ekspertise og erfaring, som vi ikke før har haft. Og jeg tror, at det supplerer hinanden rigtig godt.«

Bjarne Riis (tv.) og Douglas Ryder (th.) da de ankom til pressemødet på Hotel d'Angleterre onsdag. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bjarne Riis (tv.) og Douglas Ryder (th.) da de ankom til pressemødet på Hotel d'Angleterre onsdag. Foto: Liselotte Sabroe

Allerede torsdag hopper Bjarne Riis i arbejdstøjet, når han skal med sit nye hold til Spanien på træningslejr. Og selvom begge parter er spændt på samarbejdet, ligner det hverken en nem eller hurtig opgave, Bjarne Riis har påtaget sig.

Faktisk må danskeren, der får titlen Team Manager, indgå en række kompromisser, fortæller Doug Ryder.

»Bjarne får meget travlt. Så travlt har han ikke haft længe, så det er også en stor ofring fra et familie-perspektiv.«

I målet om at blive en del af World Touren igen var Bjarne Riis ifølge B.T.s oplysninger blandt andet i kontakt med Deuceuninck-Quick Step og Katusha-Alpecin, inden valget faldt på Team NTT.

Faktisk vrimlede det langtfra med muligheder for det sydafrikanske hold i forhold til at få nye investorer med.

»Du tror sikkert, at vi får en masse muligheder som denne her, men min verden er faktisk ret lille,« fortalte Douglas Ryder.

»Men jeg har altid set op til Bjarne, jeg beundrer det, som han har gjort, og det gjorde jeg også, da jeg var rytter og en ung mand.«

Douglas Ryder fortæller desuden, at han har været sikker på aftalen siden slutningen af det forgangne år.