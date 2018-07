Fem danskere, to nordmænd og en svensker. Det er ikke starten på en dårlig joke, men et hurtigt overblik over skandinaviske ryttere i Tour de France-feltet.

Og så kunne konklusionen jo hurtig laves: At Danmark lige nu har førertrøjen i Skandinavien, når det gælder cykling. Men hvad siger de andre nordiske lande egentlig til det?

»Tidligere var det Norge. Men jeg synes, at Danmark i år har taget et skridt op og har passeret Norge. Det er ikke lang tid siden, at danskerne blandt andet vandt to etaper i Schweiz Rundt. Danmark har mange unge og meget talentfulde ryttere - og så har de selvfølgelig Fuglsang til klassementerne i de store løb. Valgren og Cort har også kørt fremragende i år. Danmark har en spændende fremtid,« siger Alexander Kristoff, der er den højest rangerede skandinaviske rytter i denne sæson.

Før Magnus Corts etapesejr var det ellers ni år siden, at en dansk rytter senest vandt en etape i verdens største cykelløb. Det var Nicki Sørensen, der kørte alene i mål i Vittel på 12. etape af Tour de France 2009. Norge vandt en etapesejr sidste år med Edvald Boasson Hagen, og det betød, at nordmændene kun var en etapesejr for at udligne Danmarks 18 i alt. Efter mandagens sejr til Magnus Cort er nordmændene to sejre fra, og den norske Team Dimension Data-rytter er helt enig med sine landsmænd.

»Lige nu er Danmark bedst. De har flest ryttere i feltet nu, og de kører rigtig godt, så jeg kan ikke sige andet. Og derefter er det nok os i Norge og så Sverige,« siger Edvald Boasson Hagen.

Edvald Boasson Hagen på podiet efter sin etapesejr i Touren i 2017. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Ti af Norges 17 etapesejre har den nuværende norske cykelekspert Thor Hushovd vundet. Han er nu ekspert på norsk tv, og han har da også en ekspertvurdering, der peger Danmarks vej.

»Lige pt. er Danmark nordens stærkeste cykelnation. Bare kig på de resultater, som de danske ryttere har lavet i år med Valgrens sejre i forårsløbene og Jakob Fuglsang i Schweiz Rundt. Magnus Cort er også en virkelig stærk rytter, selvom han i Touren står lidt i skyggen, fordi han er hjælperytter, men han har et enormt potentiale,« siger Thor Hushovd.

Thor Hushovd i den grønne trøje tilbage i 2005-versionen af Tour de France. I dag er han cykelekspert på norsk tv. Foto: GERO BRELOER

Norge jagter dog stadig Danmarks nordiske rekord på 19 etapesejre i Touren, og de vil hellere end gerne snuppe rekorden med nord på. Også selvom forholdet på tværs af landene er godt.

Er der en lille rivalisering mellem nordmænd og danskere i Touren?

»Måske lidt. Men jeg under altid danskerne en etapesejr, og jeg ville blive glad, hvis én af de danske drenge tog en etapesejr. Det er godt for skandinavisk cykling, hvis én af de nordiske nationer vinder i Touren. Vi kigger jo lidt på hinanden - og når Danmark vinder, ser vi, at det også er muligt for os,« sagde Alexander Kristoff før Magnus Corts etapesejr i Carcassonne.

Alexander Kristoff fra UAE Team Emirates til holdpræsentationen inden årets Tour de France. Foto: PHILIPPE LOPEZ