Omnium endte med at være spildte kræfter, mener Lasse Norman, som blev nummer otte i disciplinen.

Lasse Norman Hansen var skuffet, da det blot blev til en ottendeplads i lørdagens omnium-konkurrence.

Men han skal skynde sig at ryste skuffelsen af sig, for allerede søndag eftermiddag kører han parløb med makkeren Michael Mørkøv.

Disciplinen er den tredje på få dage for Lasse Norman, som torsdag indledte VM med at vinde guld med 4000-meterholdet i Berlin.

Energien er der stadig, vurderer han.

- Ja, det tror jeg. Jeg skal bare hjem og have en nats søvn og nulstille batterierne. Det var ikke skide skægt i dag, som det nogle gange er at køre omnium. Men i det mindste kørte jeg godt i de første to discipliner, siger Norman.

- Løbet var lidt spild af kræfter i sidste ende, men når det så er sagt, viste jeg i de to første discipliner, at når bare det går, som jeg vil, er jeg en af de stærkeste på banen. Så jeg glæder mig til i morgen (søndag, red.).

Oprindeligt var det planen, at Niklas Larsen skulle have kørt omnium, men Larsen brækkede anklen i november og blev ikke klar til VM.

Norman kørte for at sikre en olympisk kvoteplads til Danmark, og det lykkedes trods alt.

- Vi skulle bare gennemføre her, så var vi kvalificerede.

- Der var ikke noget pres på, men selvfølgelig er jeg skuffet. Det er en disciplin, jeg har gjort det godt i før, så det er aldrig sjovt at lade det falde til jorden, som jeg lidt gjorde.

Den 28-årige banestjerne ved stadig ikke, om han skal køre omnium ved sommerens OL.

- Umiddelbart kommer det an på, hvor god Niklas når at blive inden, og hvor stærkt han når at komme tilbage.

- Som udgangspunkt ville jeg helst være det foruden her ved VM, men til OL må vi se på det, siger Lasse Norman.

Den tredobbelte OL-medaljevinder startede flot i lørdagens omnium, som består af fire discipliner. I scratch blev han nummer tre, og i tempoløbet sluttede han på fjerdepladsen, før en bundplacering i udskilningsløbet ødelagde løbet.

Her kom Norman ind bag den - i danskerens øjne - forkerte rytter, og så var det hurtigt slut.

- Jeg holdt mig egentlig bare til planen, og så var det den forkerte plan i dagens anledning. Det gik lidt ad helvede til, og så fik jeg det aldrig til at spille i pointløbet.

- Der kunne jeg godt have været lidt mere heldig, men det er nu en gang cykelløb, siger den danske rytter.

/ritzau/