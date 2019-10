Nicki Sørensen har forlænget sin kontrakt med Israel Cycling Academy, der næste år bliver World Tour-hold.

Den tidligere professionelle cykelrytter Nicki Sørensen fortsætter som sportsdirektør for holdet Israel Cycling Academy, der netop har fået status som World Tour-hold fra 2020.

Kontrakten er blevet forlænget med et år, bekræfter Sørensen over for TV2 Sport.

Dermed er den 44-årige dansker klar til at være sportsdirektør på sportens højeste niveau.

- Det bliver en stor udfordring, specielt fordi beslutningen er truffet så sent på sæsonen. Men det bliver spændende, for vi kommer til at køre alle de store løb, siger Nicki Sørensen.

Deltagelsen i alle de store løb bliver dog også noget af en udfordring for rytterne, pointerer han.

- Det er hård konkurrence, og hvis en rytter ikke er klar til det, så kan man få mange tæsk. Jeg håber, at det første år kan blive en 'transition' sæson. Vi har tidligere set, at de mindre hold på World Touren har måttet kæmpe utrolig meget for at skabe resultater.

Sørensen har tidligere også været sportsdirektør hos Tinkoff-Saxo og Aqua Blue Sport.

Hans nuværende hold, Israel Cycling Academy, skal efter planen overtage Katushas licens på sportens første klasse i næste sæson.

/ritzau/