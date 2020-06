Han har ikke sagt meget om sin dopingfortid.

Men nu sætter Nicki Sørensen flere ord på, hvad der fik ham til at tage de ulovlige midler i brug i sin karriere, og ikke mindst den følelse han står tilbage med.

»Jeg er jo flov over, hvad der er sket. Jeg følte mig lidt som et offer for tiden, men det var jo stadigvæk mit valg at gøre det,« siger han i TV 2's studie i forbindelse med programmet 'Tour de ja-vu'.

Nicki Sørensen fortæller, at det var fra 1998 til omkring 2004, at han tog doping.

En periode på små seks år, men det handlede ikke om, at det var noget han gerne ville. For dengang oplevede han en bestemt kultur på det område. At kulturen var, at cykelryttere tog doping. Derfor endte han også med at gøre det.

»Jeg fik at vide fra professionelle cykelryttere, at det var sådan, det fungerede. Det var den eneste måde. Så tog jeg det svære valg at hoppe med på den vogn,« siger 45-årige Nicki Sørensen, der i 2009 vndt den 12. etape af Tour de France.

Tilbage i 2015 fortalte han til B.T for første gang nogensinde, at han havde taget doping i sin karriere.

»Jeg har fortalt ADD om mine egne oplevelser. Det har jeg gjort for at lette min samvittighed, og fordi jeg også ville hjælpe cykelsporten. Jeg har dopet mig, det har jeg indrømmet fuldt og helt. Det er jeg ked af, og den beslutning (om at tage doping, red.), ville jeg ønske at kunne gøre om,« sagde Nicki Sørensen.

Post Danmark Rundt 2009. 2.Etape, som Nicki Sørensen vandt. Foto: Henning Bagger Vis mere Post Danmark Rundt 2009. 2.Etape, som Nicki Sørensen vandt. Foto: Henning Bagger

Nicki Sørensen stoppede sin karriere tilbage i 2014, og det var altså året efter, han valgte at gå til bekendelse.

Dengang fortalte han også, at det ikke var noget, der fandt sted gennem hele karrieren.

»Det skete i de tidlige år af min karriere, og det ligger mere end ti år tilbage. Det var min egen beslutning at gøre det, og jeg kan egentlig kun henvise til ADD-rapporten, når den offentliggøres,« sagde han dengang.