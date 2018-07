Den italienske Tour de France-stjerne Vincenzo Nibali er færdig i dette års udgave af verdens største cykelløb efter at have pådraget sig en brækket ryghvirvel under torsdagens dramatiske bjergetape med mål på toppen af det mytiske bjerg Alpe d'Huez.

Da Nibali kom i mål klagede han over åndedrætsbesvær, og nu har en undersøgelse på hospitalet i den franske by Grenoble desværre bekræftet, hvad Nibali, italienerens hold Bahrain-Merida og 'Hajen fra Messinas' mange fans frygtede.: han har brækket en ryghvirvel og kan derfor ikke fortsætte i dette års Tour. Det skriver den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport.

»Scanningen har bekræftet, hvad vi frygtede. Der er et brud på den tiende ryghvirvel. Bruddet har ikke forskudt sig, men det står klart, at Vincenzo ikke kan køre på cykel før om minimum 15 dage,« siger Bahrain-Meridas læge Emilio Magni til Tuttobiciweb.

Nibali styrtede blot fire kilometer fra målstregen på toppen af Alpe d'Huez, men kom tilbage på cyklen og kom i mål som nummer syv på dagens kongeetape i Alperne. Han lå nummer fire i det sammenlagte klassement, da han måtte trække sig fra løbet.

Vincenzo Nibali vandt Tour de France i 2014 og var på forhånd udråbt som en af outsiderne til sejren i år.

Med Nibalis exit er danske Jakob Fuglsang oppe på 10-pladsen i den sammenlagte stilling. Han er 5 minutter og 45 sekunder efter indehaveren af den gule føretrøje, walisiske Geraint Thomas (Sky), som også vandt torsdagens etape.

