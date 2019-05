Giroens første afslutning opad bød på lidt psykologisk krigsførelse.

Der var lagt op til slagsmål i pedallerne, da rytterne skulle gøre klar til en afslutning opad på Giro d'Italias 13 etape.

Og i kampens hede tog Bahrain-Meridas Vincenzo Nibali en psykologisk duel med Primoz Roglic.

For det er altså mildt sagt, når man konstaterer, at italieneren var træt af Roglic konservative kørsel, det skriver cyclingnews.

Team Bahrains Vincenzo Nibali fører an på 13. etape af Giro d'Italia. Foto: LUK BENIES Vis mere Team Bahrains Vincenzo Nibali fører an på 13. etape af Giro d'Italia. Foto: LUK BENIES

På Giro'ens 13. etape var der angreb fra højre og venstre for at komme først over målstregen.

Her var det tydeligt, at Jumbo-Vismas Primoz Roglic ikke var i stand til hverken at sætte tempo eller hjælpe med at drive udbruddet fremad på nedkørslen af af Col del Nivolet.

Roglic blev bare stædigt siddende på Nibalis hjul, da Ilnur Zakarin fra Katusha-Alpecin slap væk og trampede sig til sejr. Det efterlod de to rivaler i konkurrence om andenpladsen.

Roglic kæmpede en kamp for at få Nibali til at lukke hullet, men så blev der altså sagt »Basta! No more« fra Nibali.

Giro d'Italia 2019 klassement inden 14. etape: 1. Jan Polanc

2. Primoz Roglic +2.25

3. Ilnur Zakarin +2.56

4. Bauke Mollema +3.06

5. Vincenzo Nibali +4.09

6. Richard Carapaz +4.22

7. Rafal Majka +4.28

8. Mikel Landa +5.08

9. Pavel Sivakov +7.13

10. Miguel Angel Lopez +7.48

»Jeg sagde til ham, at hvis han vil vinde Giroen, så er han nødt til at køre for det,« sagde italieneren til Cyclingnews et par minutter efter, at han krydsede målstregen, som var omringet af snedækkede bjergtoppe.

Nibali er tydeligvis ved at have fået nok af, at Roglic sidder på hjul og nægter at hjælpe til med løbet. Han fortæller, at Roglic aldrig taler til ham, men altid følger hans hjul tæt på etaperne.

»Hvis du også vil hjem til mig og tage et billede af mit hjem, så kan jeg vise dig mine trofæer når som helst«, sagde Nibali efter løbet i en blanding af sarkasme og vrede.

Nibali mener, at Jumbo-Visma holdet stadig ikke har tilgivet ham for at vinde Giro'en i 2016 efter, at holdets Steven Kruijswijk styrtede, mens han var iført den lyserøde trøje, som er førertrøjen i løbet.

Roglic indtager nu en andenplads i løbet, mens at Nibali ligger på en femteplads. Det er Jan Polanc fra UAE Team Emirates, som fører løbet og kører i den lyserøde trøje.