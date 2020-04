Selv om coronakrisen har ryddet cykelkalenderen i de kommende måneder, ligger stjernerne langtfra på den lade side.

Tværtimod bliver der kørt kilometer som aldrig før - eksempelvis har belgiske Oliver Naesen fra AG2R imponeret med en træningstur på hele 365 kilometer.

I Norge er en regulær kilometerkrig brudt ud, hvor professionelle cykelryttere i flere tilfælde har trådt mere end 500 kilometer hjem i et enkelt træningspas.

Nu melder den walisiske Team Ineos-stjerne Geraint Thomas sig på banen. Eller rettere sagt på hometraineren i garagen.

Tour de France-vinderen fra 2018 har tænkt sig at træne 12 timer i træk - tre dage i streg. Dog ikke for at imponere omverdenen, men med det formål at støtte det britiske sundhedsvæsen.

De 12 timer er nemlig den typiske længe på de opslidende vagter, som de britiske sundhedsansatte i The National Health Service i disse dage har i krigen mod coronavirussen.

»Jeg er en smule nervøs, for jeg har aldrig cyklet så lang tid på et enkelt døgn - så jeg kommer til at være øm, når dagen er omme - særligt på tredjedagen - men det er for en god sags tjeneste,« udtaler den 33-årige cykelstjerne i forbindelse med lanceringen af indsamlingen.

Første træningspas begynder onsdag morgen på den virtuelle cykeltjeneste Zwift, og waliseren inviterer sine fans til at træne med ham - hvis de altså kan følge med.

Med initiativet satser Geraint Thomas på at indsamle 100.000 pund - knap 850.000 kroner - til en organisation, der støtter de hårdt prøvede sundhedsansatte.

»Jeg gør det eneste, jeg er god til - hopper på cyklen. Jeg er klar over, at det her er en hård tid for alle, men jeg håber, at folk vil hjælpe med selv et lille bidrag i den store sags tjeneste,« siger cykelrytteren.

Geraint Thomas kommer til at gennemføre de 36 timers cykling på sin hometrainer i garagen i Wales.

Han skulle i disse dage have intensiveret træningen frem mod årets Tour de France, men det ikoniske cykelløb hænger i en tynd tråd - i hvert fald på de oprindelige datoer i juni og juli.