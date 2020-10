Corona-krisen bliver ved med at hænge som en mørk sky over al sport. Særligt udsatte er cykelrytterne, der bevæger sig rundt i det virusramte Europa.

Lørdag slog lynet ned, da verdensstjernen Simon Yates blev trukket ud af Giro d'Italia med en positiv coronaprøve. 'Bekymrende,' forklarer den danske Astana-rytter Jakob Fuglsang, der kæmper med om sejren i den italienske Grand Tour.

»Det kan virkelig ramme os alle, og det gør det nok før eller siden. Det er med at krydse fingre for, at vi når helt til Milano, inden det skulle gå så galt. Det er selvfølgelig bekymrende, når en som ham bliver testet positiv,« siger Astana-kaptajnen til B.T.

Cyklingen har ellers rejst sig på fornem vis efter fire måneders pause.

Simon Yates trak sig fra Giro d'Italia efter en positiv coronaprøve. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Simon Yates trak sig fra Giro d'Italia efter en positiv coronaprøve. Foto: LUCA BETTINI

Tour de France blev gennemført uden positive coronaprøver blandt feltets ryttere, men Simon Yates' sygdom og et stigende smittetal i Italien har fået eksperter og cykelfans til at frygte, at Giroen aflyses inden sidste etape i Milano 25. oktober.

»Umiddelbart ser Italien ikke ud til at være så hårdt ramt, men de seneste dage ser antallet ud til at være steget meget. Det begynder da at blive lidt bekymrende, men der er ikke andet at gøre end at forsøge at være påpasselig og krydse fingre,« siger Jakob Fuglsang.

Sammen med resten af Giro-feltet blev han sent søndag testet for corona. Altså af Giroens officielle læger – for Astana-holdet har sørget for at indkøbe egne test, og de kom tidligt i brug, da holdkammeraten Aleksandr Vlasov trak sig fra løbet med et maveonde.

»Vi lavede en ekstra test den dag, Vlasov tog hjem. Serge (holdlægen Serge Niamke, red.) havde taget Vlasov med over for at tage en test, da han følte sig lidt sløj om morgenen,« siger Jakob Fuglsang og fortsætter:

Fuglsang frygter, at corona kan sætte en utidig stopper for Giroen. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Fuglsang frygter, at corona kan sætte en utidig stopper for Giroen. Foto: LUCA BETTINI

»Dagen efter lavede han test på os alle for at være sikre – vi var alle negative.«

Efter at have været Europas epicenter for corona i begyndelsen af 2020 faldt smittetallet drastisk i Italien og lå stabilt lavt fra maj til midten af august.

I den seneste uge er smitten dog eksploderet igen med over 5.000 nye tilfælde dagligt, og indbyggerne skal nu konstant bære mundbind, når de forlader hjemmet.