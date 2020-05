Det holdt hårdt, men både EM og Tour de France kommer til København i sommeren 2021.

Forhandlingerne var dog nervepirrende, og aftalen faldt først på plads torsdag aften lige inden et pressemøde på Københavns Rådhus.

»Først klokken halv syv er det sidste kommet på plads. Nogle gange har man tænkt: ‘Det her kan ikke lykkes’, og hvad vil danskerne og pressen så sige, men det har ikke være på grund af manglende vilje i hvert fald,« siger Alex Pedersen, der er direktør i Grand Départ Copenhagen Denmark, til B.T.

For ham er det vigtigste, at der er sikret en historisk dansk sportssommer med to enorme begivenheder. Velviljen har hele tiden værer der, og ASO har hele tiden sagt, at Danmark skal spille på hjemmebane til EM, forklarer han, mens han samtidig fortæller, at det har været en kamp mod uret:

Fra venstre: DBU's formand, Jesper Møller, Københavns overborgmester, Frank Jensen og formand for Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard ved torsdagens pressemøde. Foto: Anthon Unger Vis mere Fra venstre: DBU's formand, Jesper Møller, Københavns overborgmester, Frank Jensen og formand for Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard ved torsdagens pressemøde. Foto: Anthon Unger

»Det har været svært, for der har været så mange udfordringer med sponsorer, rettigheder og eksklusivitet. Det har været udfordrende, fordi vi har været så meget under tidspres.«

Undervejs i forhandlingerne har der været praktiske ting og hensyn, der skulle tages, når to så store organisationer skal være indenfor det samme geografiske område på samme tid.

Men ifølge Alex Pedersen har der hele tiden været en god og konstruktiv dialog. Ting tager bare tid, som han selv siger.

ASO har måttet bøje sig, da arrangøren af Tour de France oprindeligt havde eneret til København den sommer, men i stedet har man fra organisationens side valgt at gøre plads til EM-slutrunden. Derfor har Alex Pedersen da også en bøn til danske EM-fans.

Danskerne kommer både til at opleve Jakob Fuglsang og resten af Tour-feltet sammen med EM-slutrunden i fodbold i København næste sommer. Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Danskerne kommer både til at opleve Jakob Fuglsang og resten af Tour-feltet sammen med EM-slutrunden i fodbold i København næste sommer. Foto: JEFF PACHOUD

»Når fodboldfansene er færdige med at juble efter tre sejre, så håber jeg, de bakker op om, at verdens største cykelløb kommer til Danmark,« siger han, mens han tilføjer, at det praktiske stadig ikke er helt på plads - endnu:

»Jeg ser det her som en mulighed for, at begge arrangementer kan hjælpe hinanden. Både ASO og UEFA har lavet drøftelser om det, og der er stadig ting, vi skal drøfte. Der er praktiske ting, der ikke er på plads, for vi har ikke kunnet gå ned i detaljerne.«

Efter planen skal EM-slutrunden næste år spilles fra 11. juni til 11. juli.

Tour de France køres fra 2. juli til 25. juli med start i Danmark.