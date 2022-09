Lyt til artiklen

Lige nu sidder der over 100 ryttere på de spanske landeveje og undrer sig over én ting:

Hvem kan stoppe Mads Pedersen?

Svaret har de åbenlyst ikke fundet endnu, for fredag tilføjede danskeren Mads Pedersen endnu en sejr til en i forvejen vanvittig Vuelta a España.

Her var den tidligere verdensmester overlegen ved spurten i Talavera de la Reina, hvor han henviste Fred Wright fra Bahrain-Victorious og Gianni Vermeersch fra Alpecin-Deceuninck til henholdsvis anden og tredjepladsen.

Mads Pedersen vandt sin trejde etapesejr ved årets Vuelta a España. Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Mads Pedersen vandt sin trejde etapesejr ved årets Vuelta a España. Foto: OSCAR DEL POZO

Nu har danskeren hentet sin tredje etapesejr i årets løb, der har udviklet sig fuldstændig fabelagtigt for Trek-sprinteren. Både på 13., 16. og 19. etape har den 26-årige stjerne nu været hurtigst.

Dermed tangerer han Magnus Corts vilde præstation fra sidste år, hvor også han vandt tre etaper. Derudover er Mads Pedersen endt på andenpladsen tre gange i årets udgave af det spanske etapeløb.

På forhånd lignede den danske spurtkanon også et godt bud på en etapevinder fredag.

Med 138,3 kilometer var etapen blandt de kortere i årets Vuelta, men med den samme kategori 2-stigning to gange undervejs, var der samtidig lagt op til et højt tempo, som potentielt kunne lave ravage i feltet.

Det skete dog ikke for alvor, for da den sidste bjergtop blev passeret med 42 kilometer til start- og målbyen i Talavera de la Reina vest for Madrid, var de fleste store navne med i det store, samlede felt. Mads Pedersen lignede dog stadig det bedste bud på en vinder.

Danskeren viste da også overskud, da han med omkring 20 kilometer til mål brugte kræfter på at hente vand til sine holdkammerater.

Da etapen til sidst skulle afgøres i en spurt, åbnede Mads Pedersen langt udefra, og det var tilsyneladende perfekt timing for danskeren, der tordnede over målstregen til karrierens 27. professionelle sejr.

Mads Pedersen er i forvejen indehaveren af den grønne pointtrøje, hvor han nu udbygger sin føring ned til den nærmeste efterfølger.

Medmindre han styrter på en af løbets to sidste etaper er han sikker på at vinde trøjen. Og så skriver han historie.

For aldrig før har en dansker vundet poinkonkurrencen i en grand tour.

Det har i forvejen været en kanonsæson for Mads Pedersen, der blandt andet også har vundet etaper ved Tour de France og Paris-Nice.

Lørdag venter der et stort bjergslag, før søndagens paradeetape til Madrid.