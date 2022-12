Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er 55 år imellem dem. Alligevel er ligheden slående.

Umiddelbart virker en sammenligning med den anerkendte forfatter Jørgen Leth – en af cykelsportens vigtigste stemmer herhjemme – som en kompliment.

Men ikke desto mindre er det noget, Bastian Emil Goldschmidt ihærdigt har forsøgt at fægte fra sig.

»Jeg var meget optaget af, at jeg ikke ville være den nye Jørgen Leth. Jeg skulle bekæmpe det for enhver pris. Jeg ville etablere mit eget med det samme,« fortæller den unge forfatter og cykelsekspert til B.T. Du kan læse mere om hans fascinerende liv i vores store interview LIGE HER.

Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt har arbejdet sammen ad flere omgange. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd Vis mere Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt har arbejdet sammen ad flere omgange. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd

Lighedstegnene mellem Bastian Emil Goldschmidt og den legendariske cykelkommentator ligger ellers lige til den højre klikpedal. Begge forfattere, optaget af fortiden og det æstetiske.

Og dybt forelskede i cykelsportens heltemodige fortællinger.

Deres slægtskabsagtige forbindelse har også ført dem til at arbejde sammen – herunder i et samtaleprogram på Discovery, hvor Bastian Emil Goldschmidt fik noget, der minder om en åbenbaring.

»Efter et stykke tid kunne jeg godt se, at det var en helt idiotisk kamp at kæmpe imod. Det var indlysende, at der er så mange fællestræk mellem os: Ønsket om at se cykelsporten fra et æstetisk og kulturelt perspektiv. Og et ønske om at tale meget om historie,« siger den 30-årige forfatter, der har været interesseret i cykelsport så længe, han kan huske.

Faktaboks – Bastian Emil Goldschmidt Født 1992

Forfatter, musiker og cykelekspert

Har udgivet to bøger: 'Fremad' (2021) og 'Verden af Vilje – Reportager fra et år med cykelløb' (2022)

Har desuden oversat italienske Curzio Malapartes essay 'Coppi e Bartali' til dansk

Cykelekspert og kommentator på Eurosport

Skriver reportager for Frihedsbrevet

Forsanger i bandet Grand Prix – men har ikke optrådt i flere år

Tidligere model for eksempelvis Gucci og Lanvin

Bonusinfo: Bastian Emil Goldschmidts tipoldefar, Johann Georg Mönckeberg, var borgmester i Hamborg i flere år, under Bismarcks tid

»Da vi havde lavet programmet sammen, oplevede jeg, at al modstand mod at blive kaldt for den nye Jørgen Leth, faldt til jorden.«

Han vil dog ikke kalde den 85-årige Jørgen Leth for en mentor. De ser løbene på forskellige måder, mener han.

Til gengæld har en anden person en helt særlig betydning: Brian Holm.

»Jeg lytter ekstremt meget til ham og spørger meget til råds om alt muligt i tilværelsen. Han er, hvad jeg vil kalde en ægte mentor, i forhold til hvordan man overhovedet er menneske.«

Et tidligt morgenmøde i 2019 vendte op og ned på mange ting for Bastian Emil Goldschmidt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Et tidligt morgenmøde i 2019 vendte op og ned på mange ting for Bastian Emil Goldschmidt. Foto: Bax Lindhardt

Mødet med den tidligere cykelrytter blev skæbnesvangert for Bastian Emil Goldschmidt. På den gode måde. En slags adgang til folkelighed, da han senere begyndte på Europort efter mødet med Holm.

Ingen af dem havde dog formentlig regnet med, at en tidlig morgen foran Go' morgen Danmark-studiet i Tivoli skulle være livsomvæltende.

Bastian Emil Goldschmidt var inviteret ind i forbindelse med Tour de France, fordi han havde oversat Curzio Malapartes essay om de italienske ryttere Fausto Coppi og Gino Bartali til dansk.

Han skulle i studiet sammen med Brian Holm og en passioneret fan ved navn Cykeltossen.

»Jeg tror, at Brian oplevede det, som mange tv-seere oplevede, da jeg begyndte at komme på Eurosport. Altså, hvad foregår der?« siger Bastian Emil Goldschmidt, der vækker opsigt med sit karakteristiske jakkesæt.

Han har ikke selv nogen cykel- eller journalistbaggrund, og derfor har mange undret sig over, hvordan han pludselig er havnet på skærmen som cykelekspert.

»Klokken var seks om morgenen eller sådan noget, det var virkelig tidligt,« husker han og fortæller, at Cykeltossen så kom i studiet, hvilket kastede en helt absurd situation af sig.

»Det første, han gjorde, var at hive sin pung frem, der var på størrelse med en mursten. Og der var billeder af ham med forskellige sportsfolk, alt fra stjerner som Kenneth Carlsen til noget, der minder om Danmarksmesteren i vandpolo. Han havde en vanvittig besættelse med at skulle ses med sportsfolk af forskellig rang og opremsede bare ud i det uendelige,« siger Bastian Emil Goldschmidt og griner.

Bastian Emil Goldschmidt har et nært forhold til den tidligere danske cykelrytter Brian Holm. Foto: Privatfoto Vis mere Bastian Emil Goldschmidt har et nært forhold til den tidligere danske cykelrytter Brian Holm. Foto: Privatfoto

»Der var simpelthen en fascinerende oplevelse. Og så trådte Brian ind og blev indhyllet i det hele. Selvfølgelig havde Cykeltossen også et billede med Brian, og han må have tænkt: 'What, hvor er det sindssygt. Den ene sidder i jakkesæt, den anden med Dannebrogsparyk på, og det var ufatteligt tidligt. Det her liv er simpelthen vanvittigt.'«

Efter den aparte udsendelse faldt de to herrer i snak, og Brian Holm bed fast i en særlig detalje ved Bastian Emil Goldschmidts cigaretetui, da han tog sig en morgensmøg.

»Det er lavet af stål fra en Panzerwagen, og det kunne han slet ikke have. Han syntes, det var så fedt, så et par minutter efter han så det, ville han gerne ud at spise frokost sammen,« fortæller Goldschmidt.

Siden er cykelsporten blevet Bastian Emils levevej. I skrivende stund er det blevet til to bøger om cykelsport og en eksperttjans på Eurosport, hvor han kommenterer sin store passion sammen med Holm.

Det var nok ikke sket uden den vanvittige morgen i 2019.