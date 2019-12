Col du Tourmalet er en del af næste års Vuelta a Espana-rute. Vueltaen kommer også forbi Holland og Portugal.

Det mytiske bjerg Col du Tourmalet i Frankrig er på menuen i næste års udgave af cykelløbet Vuelta a Espana.

Det var blandt detaljerne, da næste års rute til sæsonens sidste grand tour blev præsenteret tirsdag i Madrid.

Vueltaen begynder med en holdtidskørsel i Holland, og løbet fortsætter med to flade etaper i Holland.

Ud over et smut til Frankrig skal rytterne også til Portugal for første gang siden 1997.

Vueltaen starter i hollandske Utrecht 14. august og slutter i Madrid 6. september.

/ritzau/