Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har indkaldt til pressemøde torsdag formiddag sammen med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) og Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

Kronprins Frederik vil også være til stede.

Der står ikke i pressemeddelelsen fra Statsministeriet, hvad pressemødet handler om - men efter onsdagens melding om, at Tour de France skal starte i Danmark i 2021, var det ventet, at statsministeren ville indkalde til pressemøde i den forbindelse.

Ritzau har forsøgt at få bekræftet, at pressemødet kommer til at omhandle Tour de France. Det har torsdag morgen ikke været muligt at få kontakt til Statsministeriet. Hverken Erhvervsministeriet eller Københavns Rådhus vil oplyse, hvad pressemødet handler om.

Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Foto: JEFF PACHOUD

Det finder sted kl. 10.30 på Københavns Rådhus.

Onsdag afslørede Tour de France-direktør Christian Prudhomme i et interview med det franske medie Europe 1's YouTube-kanal, at cykelløbet om to år kommer til at starte i Danmark.

»Det bliver København for første gang i 2021. Det er mødet mellem verdens største cykelløb og verdens største cykelby. Jeg er særligt imponeret over antallet af personer, der cykler i København. I København har de flere cykler end indbyggere,« sagde cykelbossen.

Regeringen har i flere år arbejdet for at trække Tour de France-starten til landet, og Christian Prudhomme har i den forbindelse besøgt Danmark flere gange.

Her ses Christian Prudhomme (nummer to fra venstre) sammen med Lars Løkke Rasmussen, kronprins Frederik og Cyrille Tricart fra ASO. Billedet er fra et møde i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her ses Christian Prudhomme (nummer to fra venstre) sammen med Lars Løkke Rasmussen, kronprins Frederik og Cyrille Tricart fra ASO. Billedet er fra et møde i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

Der var dog også onsdag stor forvirring omkring lanceringen af Tour-starten i Danmark. Først kom historien frem hos Europe 1, så blev den trukket tilbage. Så kom der en ny version.

B.T. var i kontakt med Joachim Andersen, der har været en af initiativtagerne bag det danske Tour de France-bud.

»Jeg er forvirret på et højere plan, men jeg håber, at der er noget om det, for det er da en fantastisk nyhed,« lød det fra ham midt i de modstridende oplysninger.

Der kom dog også en plan frem for de tre etaper, der skal køres på dansk asfalt:

1. etape bliver kørt i Københavns gader, og der bliver tale om en 13 km lang enkeltstart i hovedstaden.

bliver kørt i Københavns gader, og der bliver tale om en 13 km lang enkeltstart i hovedstaden. 2. etape får startby i Roskilde, hvor rytterne bliver sendt ud på 190 km, inden de kommer i mål på Fyn.

får startby i Roskilde, hvor rytterne bliver sendt ud på 190 km, inden de kommer i mål på Fyn. 3. etape bliver med Vejle som startby, mens Sønderborg får æren af at blive målby i den sidste etape på dansk grund. Distancen på tredje etape bliver 170 km.

B.T. vil selvfølgelig være massivt til stede ved torsdagens pressemøde. Følg med her på sitet.