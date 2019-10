Gode ben er ikke nok, hvis du vil vinde årets sidste monument, Lombardiet Rundt. Den indre drivkraft spiller en stor rolle sent på sæsonen, mener dansk klatrer.

Endnu mangler et af cykelsportens monumenter at blive kørt, før 2019-sæsonen kan arkiveres.

Lørdag køres det 243 kilometer lange bjergløb Lombardiet Rundt fra Bergamo til Como.

Rytterne har været igennem en lang sæson, og det kan mærkes, fortæller Niklas Eg fra Trek.

Eg har varmet op til Lombardiet Rundt ved at køre tre italienske endagsløb, og han fornemmer en forandret stemning i den sene del af sæsonen.

- Folk har mindre tilbøjelighed til at fighte for det. Hvis man sidder og begynder at lide, er det nemmere at slå op i banen, siger Eg.

Du vinder selvsagt ikke, hvis benene ikke er gode. Men det er ikke det eneste, der er afgørende.

- Det vigtigste er nok, at man er motiveret. Der er mange, der ikke er motiverede på den her tid af året. Kroppen er så udmattet, at det kan være fugl eller fisk, hvordan man har det på den givne dag, beretter Niklas Eg.

Kigger man på løbets betydning, bør motivation ikke være noget problem, mener TV2 Sports cykelekspert Rolf Sørensen.

Han kørte selv løbet seks gange og sluttede tre gange i top-5. For ham og Italien, hvor Sørensen har boet i mere end 25 år, er Lombardiet Rundt noget særligt.

- Jeg ser det på lige fod med de andre store monumenter. Det har desværre tabt en smule prestige, men det er uberettiget, for det er et fantastisk løb.

- Det ligger sent på sæsonen, og det kan gøre, at der er nogle, der vælger ikke at stille op. Det ser man ikke i Flandern Rundt eller Paris-Roubaix, siger den tidligere cykelrytter.

Jakob Fuglsang har gang i sin bedste sæson som professionel. I Vueltaen vandt Astana-rytteren for første gang en etape i en grand tour, og ved VM blev han nummer 12.

- Fuglsang var rigtig godt kørende ved VM. Så jeg håber meget, at han kan køre med om sejren. Astana har jo et stærkt hold, og Izagirre-brødrene (Ion og Gorka Izagirre, red.) kørte stærkt ved VM. Så jeg tror på Fuglsang, siger Sørensen.

Lombardiet Rundt begynder lørdag klokken 10.30. Rytterne forventes i mål senest 17.30.

/ritzau/