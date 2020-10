Sam Bennett viste på ny sin styrke i en massespurt, da Quick-Step-ireren vandt 4. etape i Vuelta a España.

Michael Mørkøv hjalp i september Sam Bennett til to etapesejre i Tour de France.

Fredag var danskeren så med til at føre ireren til sejr i en anden grand tour, da Bennett vandt 4. etape af Vuelta a España.

Mørkøv var som vanligt sidste mand i Quick-Step-toget, da det hele skulle afgøres i en massespurt i byen Ejea de los Caballeros.

UAE's Jasper Philipsen åbnede spurten tidligt og fik skabt et hul, men på de sidste meter susede Bennett forbi belgieren.

Der skete ingen forskydninger i klassementet. Primoz Roglic fører derfor stadig. Jumbo-Visma-stjernen har blot fem sekunder ned til torsdagens etapevinder, Dan Martin (Israel Start-Up Nation), og 13 ned til Ineos-profilen Richard Carapaz.

Det kan der blive lavet om på lørdag, hvor der er bjerge på menuen. Feltet skal over en kategori 3-stigning og to kategori 2-stigninger.

Det er langt fra de første reelle stigninger i den spanske grand tour, som fra start bød på masser af bjerge. Fredag begyndte rytterne da også i højden, men derfra gik det nedad det meste af dagen.

Et udbrud kom som sædvanligt afsted. De fire lykkeriddere fik hurtigt forspringet op på cirka fire minutter, hvorfra det langsomt blev mindre.

Det nåede undervejs ned på kun omkring 30 sekunder, inden feltet - oftest anført af Michael Mørkøv og resten af Quick-Step-mandskabet - igen slap foden lidt fra speederen.

15 kilometer fra mål blev den sidste udbryder opslugt af feltet, og så var der dækket op til den sprinterduel, det hele etapen så ud til at skulle ende med.

Quick-Step-toget lagde i sig front på de sidste kilometer for at køre Sam Bennett til sejr.

Det hele så ud til at være timet og tilrettelagt perfekt af det belgiske hold, men et skarpt sving kort før målstregen ødelagde rytmen lidt for Mørkøv og co.

Alligevel satte Sam Bennett altså de øvrige sprintere på plads. Magnus Cort var udset til at skulle dyste med om sejren, men var aldrig i nærheden af at vinde og blev nummer ti.

/ritzau/