Michael Mørkøv er isoleret på sit hotelværelse, hvor han afventer at blive testet for smitte med coronavirus.

Med to dage til parløbet ved VM i banecykling sidder den danske cykelrytter Michael Mørkøv alene på sit hotelværelse i Berlin.

Han ved ikke så meget om, hvad der skal ske, andet end at han forhåbentlig snart bliver testet for, om han er smittet med coronavirus.

- De sagde, at de ville komme og teste mig her til morgen, men der har ikke været nogen endnu, så lige nu sidder jeg egentlig bare og venter lidt i uvished.

- Løbslægen fra UCI ringede og spurgte mig, hvordan jeg havde det. Jeg har det 100 procent fint. Jeg er ved godt helbred og har ingen symptomer overhovedet, siger Mørkøv ved 11-tiden fredag.

Michael Mørkøv deltog tidligere på ugen i World Tour-løbet UAE Tour, der torsdag aften blev aflyst, efter at to italienske holdmedarbejdere fra et unavngivent hold blev testet positiv for smitte med coronavirus.

Nyheden nåede også til Berlin, hvor VM afholdes, og her tog Mørkøv i samråd med landstræneren beslutningen om at blive på sit hotelværelse.

- Jeg vågnede op og kunne se, at der var begyndt at sprede sig en panik. Gennem natten har man testet alle dernede i UAE, og derfor har jeg sammen med landstræner Casper Jørgensen besluttet, at jeg bliver på værelset og afventer, siger han.

Mest af alt håber han på en hurtig afklaring.

- Lige nu ville jeg ønske, at de kunne komme og teste mig, så vi kan få et resultat, der forhåbentligt er negativt, og få lov at køre videre.

- Det har ikke de store konsekvenser i dag. Jeg skulle godt nok have været ovre til en lille banetræning, men ellers var det en rolig dag. Så det er fint nok at være her og ikke omgås andre i tilfælde af, at jeg kan være smittebærer, siger cykelrytteren.

Mørkøv har ambitioner om at vinde guld i søndagens parløb, hvor han efter planen skal udgøre den danske duo med Lasse Norman Hansen.

- Hvis vi på en eller anden måde kan få en afklaring i dag, skal jeg nok være 100 procent klar til at køre på søndag. Men det er klart, at hvis der ikke sker noget i dag, og vi kommer frem til i morgen og halvvejs igennem i morgen, begynder vi at løbe lidt tør for tid, siger han.

Den 34-årige rytter, der til daglig kører for cykelholdet Quick-Step, kritiserer Den Internationale Cykelunion (UCI) for ikke at handle hurtigere.

- De har bare ringet til mig en enkelt gang og stillet nogle åndssvage spørgsmål i stedet for at rykke lidt på det. siger han.

- Lige nu forholder jeg mig roligt til det, men det er klart, at jeg også begynder at føle, at det her verdensmesterskab, som jeg har haft i tankerne i mange måneder nu, muligvis godt kan komme til at hænge i en tynd tråd.

Han har også været i kontakt med sin arbejdsgiver i De Forenede Arabiske Emirater, hvor UAE Tour køres. Derfra er meldingen, at alle er blevet testet i løbet af natten og afventer svar.

- De er alle sammen i venteposition. Der havde jeg trods alt troet, at de havde rykket på det, når jeg er den eneste her. Jeg håber snart, at der sker noget, siger danskeren.

UCI har fredag formiddag ingen kommentarer til Michael Mørkøvs situation.

/ritzau/