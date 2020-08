Michael Mørkøv måtte nøjes med tredjepladsen ved søndagens DM i linjeløb, der blev vundet af Kasper Asgreen.

Selv om dannebrogstrøjen bliver på Quick-Step efter Kasper Asgreens DM-triumf søndag, stod Michael Mørkøv ikke med armene over hovedet.

Mørkøv kunne selv have vundet for tredje år i træk, men måtte i år nøjes med bronze.

- Jeg er da skuffet nu. Efter at have vundet de seneste to år havde jeg håbet at kunne vinde en tredje gang, selv om det selvfølgelig var svært. Specielt med min gode spurt for tredjepladsen.

- Omvendt kan jeg kun være utrolig lykkelig på Kaspers vegne, for det er trods alt ham, der har kørt mig til mesterskabet de seneste to sæsoner, siger han.

Asgreen kørte væk på sidste omgang, mens Mørkøv blev siddende i en gruppe med de øvrige favoritter til DM-guldet.

Kun stortalentet Andreas Kron kunne følge Asgreens hæsblæsende tempo, før også han måtte give fortabt på den sidste kilometer af linjeløbet i Middelfart.

- Det var fuldt fortjent, og efter at han blev nummer to sidste år, er det fortjent, at han får et år i trøjen nu, siger Mørkøv.

Et par sekunder efter Asgreens solokørsel over målstregen, kom Andreas Kron rullende i mål som toer. Kron klappede af vinderen i erkendelse af, at han kun var næstbedst.

En punktering tidligere i løbet havde taget brodden af den 22-årige Riwal-rytters kræfter.

- Det kunne have været rigtig spændende. Hvis jeg ikke havde haft en punktering, kunne det have været noget af en finale, tror jeg.

- Men jeg er glad, og jeg ville gerne have solgt den for en sølvmedalje inden løbet, siger han.

Kron har netop skrevet kontrakt med World Tour-holdet Lotto Soudal fra den kommende sæson, og sølvpræstationen er et godt afsæt.

- Det er stort. Det var min første danske medalje til et cykel-DM, så det er vildt. Næste opgave er U23-VM, hvor jeg går efter sejren, siger Andreas Kron.

/ritzau/