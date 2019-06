I en række år har man set lidt skævt til Astana-holdet fra Kasakhstan.

Det statsejede cykelhold med den tidligere storrytter ​Aleksandr Vinokurov​ i spidsen har fået en del slag, siden holdet så dagens lys i 2007. SE FØRSTE AFSNIT AF B.T. BACKSTAGE MED JAKOB FUGLSANG ØVERST

»I den spæde start virkede det lidt som sådan et cirkushold med en masse italienere, der gik rundt og snakkede Giro-sprog med en masse reklamer på skjortekraven,« fortæller Lars Bonde, tidligere landstræner og sportschef i Danmarks Cykle Union.

Men i dag er der ingen, der griner af Astana.

Astana-holdet på podiet efter Critérium du Dauphiné. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Jakob Fuglsang og holdkammeraterne har i de seneste år set stærkere og stærkere ud, og i år er det for alvor kulmineret med mange fornemme sejre.

I år kommer de med Jakob Fuglsang som kaptajn, og med sig har han fået syv stærke ryttere, der alle ser ud til at køre for succes til danskeren.

»Astana er blandt de allerstærkeste hold. Jeg er sikker på, at Team INEOS bliver det hold, alle kigger på, men Astana har et hold, der er helt oppe som en udfordrer til sagtens at kunne køre om den samlede sejr og være repræsenteret med de bedste ryttere helt fremme,« siger Lars Bonde.

Men hvem er de så, de syv disciple som Jakob Fuglsang har fået med sig? B.T. giver dig her en gennemgang af holdet rundt om danskeren med hjælp fra Lars Bonde.

»Han er enormt vigtig. En allrounder og stærk fyr, og sidste år udgik han nærmest med det samme. Det skete før holdtidskørslen, hvor de skulle have brugt ham meget. Han er enormt rutineret og har enormt meget klasse i alle terræner​. Han er meget vigtig for holdet. Han kan også vinde etaper selv, men jeg håber, det ligesom bliver slået fast tidligt, at det er Jakob, man kører for. I den kontekst er han uundværlig.«

Største resultater: Samlet sejr i Paris-Nice, fire etapesejre i Touren, 2 x Clasica San Sebastian, firdobbelt spansk mester i enkeltstart. Kører sin 21. Grand Tour.

»Det er en mand, der har individuelle kvaliteter og også kan køre alene. Han er en mand, man kan sende frem og køre op til senere. En rigtig dygtig rytter i bjergene og med så meget klasse, at han kan vinde etaper selv. Han er en rytter, der forhåbentlig kan sidde med Jakob over tredje og fjerde bjerg - måske endda helt til sidst i præ-finalen.

Største resultater: To etapesejre i dette års Giro d'Italia, etapesejr i Critérium du Dauphiné. Kører sin 9. Grand Tour.

»En rigtig dygtig bjergrytter, som skal bruges i det terræn. Det samme gør sig gældende hos Pello Bilbao og Gorka Izagirre. Det er ryttere, som skal støtte Jakob, og hvor man håber, at der hver dag vil være to af dem, der kan skiftes til at være der for Jakob.

Største resultater: 2 x bjergtrøje i Vuelta a España, etapesejr i både Giro d'Italia og Tour de France. Kører sin 8. Grand Tour.

»En klasserytter, når han er i form. Han var også en udfordrer til at vinde nogle af forårsløbene sammenlagt. Han har også enorm erfaring efter mange år i gamet. Har de bare en flig af ambitioner på egne vegne, håber jeg, de får pillet dem væk, hvis Astana vil køre efter den samlede sejr. Det gælder ham, Bilbao og Fraile.

Største resultater: Spansk mester 2018, etapesejr i Giro d'Italia, samlet sejr i Tour de la Provence. Kører sin 11. Grand Tour.

»Han har virkelig forsøgt at transformere sig selv til at køre Touren på højeste niveau. Og vi så i Dauphiné, at der blev fundet nye grænser i forhold til at køre i bjerge. Det er sgu stærkt. Det kan godt være, det bliver bekostning på egne evner senere i sæsonen, når han mister evnen til at rigtig at spurte med på de rigtige steder. Det er flot, han er gået all-in på den opgave. Han bliver nødt til at dedikere sig 100 procent til Jakob, og Jakob får en enorm hjælp i Magnus på fladbane.«

Største resultater: Etapesejr i Tour de France og Paris-Nice, to etapesejre i Vuelta a España. Kører sin 4. Grand Tour.

»Lidt samme rolle som Magnus Cort. En stærk temporytter med masser af fart på flad vej, hvor han også har lavet sine største resultater. En dygtig allround-rytter og hjælperytter, som man skal bruge på det flade, og hvis der skal føres, hvis vi skulle være heldige med at se Jakob i en førertrøje. Så er han en arbejdsmand.«

Største resultater: Canadisk mester i enkeltstart, enkeltstartsmester ved de panamerikanske lege. Kører sin 4. Grand Tour.

»Han var virkelig stærkt kørende i starten af sæsonen. Efter sigende er han en lidt lunefuld fyr. Jeg har talt med Lars Michaelsen (sportsdirektør hos Astana, red.), der siger, at han er en meget dygtig rytter, men til tider også kan være lidt flamboyant. Han skal også lige kaldes til orden, men han er virkelig klasse i alle terrenær. Han kan spille en rolle sammen med Cort og Houle på flad vej, men sidder også med et godt stykke op ad bjergene.

Største resultater: Etapesejr i Vuelta a España, Paris-Nice, Tirreno-Ariatico og Schweiz Rundt, vinder af Tour of Oman, kasakhstansk mester i landevej og enkeltstart. Kører sin 7. Grand Tour.