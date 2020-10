Mads Pedersen ville i dag have haft en gylden mulighed for at køre sig i førertrøjen i etapeløbet BinckBank Tour.

Men fra den ene dag til den anden er løbet i opløsning. Det skyldes nye coronarestriktioner i Holland, som har fået løbsarrangørerne til at aflyse de hollandske etaper. Det gælder blandt andet onsdagens etape, der var en enkeltstart. Det skriver det hollandske medie Limburger.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke skal køre enkeltstarten. Det havde været fint. Den er kort, og det var forhåbentlig gået ganske fint, men sådan er det nu engang. Vi kan ikke gøre så meget ved, at den er aflyst. Sådan ser det ud med cykling lige nu – vi må bare være forberedt på, hvad der kommer,« skriver Mads Pedersen til B.T.

Pedersen lå i en god position i forhold til løbets førertrøje, da han blev nummer to på den første etape og dermed samlede flere bonussekunder sammen. Men nu må han altså væbne sig med tålmodighed, inden der torsdag køres en ny etape i Belgien.

Løbet afvikles i både Holland og Belgien og byder vanligvis på såvel flade som kuperede etaper og en enkeltstart. Men det er onsdagens enkeltstart, som foreløbigt er aflyst. Fredagens etape, som også skulle køres i Holland, sløjfes med al sandsynlighed også. Arrangørerne arbejder dog på en nødløsning.

»Vi må bare blive ved med at være forberedte, og nu må vi tage det som tre endagsløb. Forhåbentlig får de lavet en etape på fredag, og så må vi tage den derfra,« skriver Pedersen, der kører sit første løb efter at have afgivet VM-trøjen til Julian Alaphilippe.

Ud over Mads Pedersen er formstærke Søren Kragh Andersen også med i løbet. Han er ligeledes blandt favoritterne efter to flotte etapesejre i Tour de France for få uger siden.

Begge ryttere kom ud af Tour de France med gode ben og meldte fra til søndagens VM for netop at fokusere på Binckbank Tour. Nu må de bare krydse fingre for, at løbet kan afvikles færdigt.

Det er ikke kun BinckBank Tour, der rammes af de nye restriktioner. Det store endagsløb Amstel Gold Race er ligeledes i fare for aflysning. Det skal efter planen køres lørdag 10. oktober.