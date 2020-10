Udskydelsen af Tour de France-starten i København kommer til at koste den danske stat 3,6 mio. kr.

Det viser et svar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) til Folketingets finansudvalg, som B.T. har fået indsigt i.

Tilbage i august, da den såkaldte Grand Départ i København blev udskudt fra 2021 til 2022, blev ekstraregningen vurderet til at lande på 5,8 mio. kr.

Samtidig blev det meddelt, at den danske stat og den franske arrangør ASO i fællesskab skulle betale de ekstra udgifter.

Men nu viser det sig altså, at størstedelen skal betales af den danske statskasse.

'Udskydelsen af Tour de France-starten i Danmark fra 2021 til 2022 forventes at medføre merudgifter for staten på 3,6 mio. kr. i 2022,' lyder svaret fra erhvervsminister Simon Kollerup til Finansudvalget.

Dermed er det nærliggende at antage, at de resterende 2,2 mio. kr. skal betales af ASO, men det vil selskabet bag den danske Tour-start, Grand Depart Copenhagen Denmark I/S, ikke bekræfte.

Direktør Alex Pedersen ønsker ikke at stille op til interview, men i et skriftligt svar fra selskabets presseafdeling lyder det:

Grand Départ i Danmark i 2021: 1. etape bliver en enkeltstart i København.

2. etape har start i Roskilde og mål i Nyborg.

3. etape køres fra Vejle til Sønderborg

'ASO bidrager til de ekstra udgifter med et millionbeløb. Vi kan dog ikke oplyse det nøjagtige beløb og indholdet af vores aftaler, da oplysningerne er fortrolige af hensyn til ASO. Det samlede regnskab for interessentskabet bliver offentliggjort i 2022, hvor oplysningerne omkring ASO's bidrag vil fremgå.'

Grand Départ Copenhagen Denmark I/S har ikke et budget for, hvad de 5,8 mio. kr. skal bruges på, men oplyser følgende i en mail:

'De 5,8 mio. skal dels bruges til personaleomkostninger til medarbejdere i det nationale sekretariat, som skal forlænges; dels til ekstra udgifter til husleje, advokatbistand i forbindelse med justeringer af indgåede aftaler, revision, markedsføring, forsikringer og it.’

Ud over de 5,8 mio. kr. kommer udskydelsen af den danske Tour-start også til at koste de involverede fem kommuner, hvor mål- og startbyerne er placeret, et indtil videre ukendt millionbeløb.

Grand Départ Copenhagen Denmark I/S har tidligere meddelt, at det samlede budget for den danske Tour de France-start er på 90 mio. kr.

Flere eksperter har dog rettet en hård kritik mod de økonomiske estimater, som ifølge Team Danmark-direktør Michael Andersen er urealistiske.

»Man kommer ikke til at holde det her for 90 mio., det kan jeg sige med 100 procents sikkerhed. Det kan ikke lade sig gøre. Det er meget naivt at tro. Det bliver tæt på det tredobbelte. Og måske også mere.«

»Jeg er helt overbevist om, at udgifterne kommer op på 225-275 mio. kr. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om,« har Michael Andersen tidligere sagt til B.T.