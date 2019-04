Ups!

Et pinligt - men sødt - øjeblik mellem den belgiske cykelrytter Stijn Steels og journalisten Linde Merckpoel er blevet et hit på internettet.

Og det er der en helt særlig grund, der som sådan ikke har noget med cyklingen i sig selv at gøre, til.

Under dette års Flandern Rundt fik Steels og Merckpoel nemlig delt lidt mere end bare ord imellem sig.

Det var under holdpræsentationen, at cykelrytteren og journalisten kom usædvanligt tæt på hinanden.

Merckpoel interviewede her den belgiske cykelrytter, og da hun lænede sig ind mod Steels for at give ham et kys på kinden, vendte Steels samtidig hovedet, og de to endte med i stedet at kysse hinanden på munden.

Til stor overraskelse for dem begge, og de skyndte sig - dog med et smil på løben og god rød farve i kinderne - at trække hovederne til sig med det samme, som du kan se i tweetet herunder.

Sorry baby. Ik kan het uitleggen. @StijnSteels #liefdevoordekoers pic.twitter.com/XYiU3xadml — Linde Merckpoel (@lindemerckpoel) 7. april 2019

Og episoden, som Merckpoel blandt andet har delt på sin egen Twitter-profil, har gjort Steels til en populær herre.

Ifølge belgiske Het Nieuwsblad er Steels nemlig blevet bombarderet med beskeder på både sms og Instagram efter episoden.

»På Instagram har selv folk fra Rusland, Tyskland og så videre sendt mig en besked. I Rusland er videoen blevet set mere end to millioner gange. Jeg har aldrig fået så meget opmærksomhed,« fortæller Steels ifølge Het Niewsblad.

29-årige Steels kører for det hollanskde hold Roompot-Charles

Han sluttede som nummer 110 i Flandern Rundt, der blev vundet af italienske Alberto Bettiol.