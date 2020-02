En træningstur tog en uventet drejning for den 30-årige cykelstjerne, Mikel Landa.

Lørdag morgen blev han og en træningsmakker ramt af en bil, der flygtede umiddelbart efter ulykken.

Det afslører rytteren fra Bahrain-McLaren på sine sociale medier.

I den forgangne sæson kørte Mikel Landa for Movistar, men ved årsskiftet fik han ny arbejdsgiver, nemlig Bahrain-McLaren. Foto: LUK BENIES Vis mere I den forgangne sæson kørte Mikel Landa for Movistar, men ved årsskiftet fik han ny arbejdsgiver, nemlig Bahrain-McLaren. Foto: LUK BENIES

»I morges trænede jeg og en kammerat, da en bil ramte os bagfra og tog flugten. De første tests viser, at alt er okay. Jeg håber på at vende tilbage til træningen de kommende dage,« skriver spanieren.

Det seneste år er mange danske cykelryttere også kommet til skade, da de er blevet ramt af biler under deres cykelture.

For nyligt blev Deceuninck-Quick Steps Mikkel Honoré ramt under en træning, hvilket resulterede i hudafskrabninger og ømme muskler, mens Movistars Mathias Norsgaard ligeledes kom til skade under en træningstur, der kostede adskillige brud og holder den unge dansker ude i flere måneder.

Værst gik det dog ud over den unge Andreas Byskov Sarbo, som blev ramt af en bilist i fjor, der ved en fejl havde begivet sig ud på ruten ved Tour de Himmelfart. Kollisionen kostede den blot 18-årige dansker livet.